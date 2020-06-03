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Экс-скаут «Спартака»: «Увы, Эмери не дали времени в „Спартаке“»

сегодня, 11:26

Экс-скаут «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал о том, как строилась работа в московском коллективе с различными тренерами команды. 

Каррера? Мы продолжали работать, много времени уделяли «Спартаку-2». В то же время клубу стали и из других источников предлагать игроков, по которым нас просили сделать заключение. По Жиго, например, наши мнения совпали. По Ханни — нет, мы были против его трансфера.

Селекционеры обязательно должны лично общаться с тренером для лучшего взаимопонимания, но с Каррерой такого контакта не было. Пару раз пожали руки — и всё. В отличие, например, от времен Черчесова и Карпина. Они работали очень демократично и регулярно интересовались нашим мнением.

Для Эмери не привезли игроков, которых он хотел? Немного не так. Как только он приехал в Москву, испанские агенты осыпали его предложениями. Мы сделали заключения по всем предложенным игрокам, и Эмери согласился: те испанцы не усилили бы «Спартак». Но вообще он хорошо шел на контакт. Доброжелательный человек. Увы, ему дали мало времени.

Ранее Григорий Евтушенко рассказал о трансфере в московскую команду полузащитника Квинси Промеса.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:23
Пример Эмери, Лаудрупа, Якина и даже Кареры показывает, что cпартак - это могила для карьеры, это проклятый проект, обречённый на провал.
Kuvan
Kuvan
сегодня в 12:24
Эмери вовремя понял куда попал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:47
По поводу Эмери, да и других приличных зарубежных тренеров, которые мало тренировали "Спартак", все вопросы к г-ну Федуну, который менял их, как перчатки, при первых неудачах. Если бы владелец команды был действительно заинтересован в её успехах, то должен был дать поработать любому тренеру как минимум два сезона и только в конце второго принимать решение о его судьбе в зависимости от результатов.
makkie
makkie
сегодня в 11:32
Съели Эмери в Спартаке - вот и всё.
Уж очень Валера хотел порулить самостоятельно.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:31, ред.
За 19 матчей тяжело что было сделать
shlomo
shlomo
сегодня в 11:27
Возможно...но нужен был результат
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