Экс-скаут «Спартака»: «Увы, Эмери не дали времени в „Спартаке“»

Экс-скаут «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал о том, как строилась работа в московском коллективе с различными тренерами команды.

Каррера? Мы продолжали работать, много времени уделяли «Спартаку-2». В то же время клубу стали и из других источников предлагать игроков, по которым нас просили сделать заключение. По Жиго, например, наши мнения совпали. По Ханни — нет, мы были против его трансфера.

Селекционеры обязательно должны лично общаться с тренером для лучшего взаимопонимания, но с Каррерой такого контакта не было. Пару раз пожали руки — и всё. В отличие, например, от времен Черчесова и Карпина. Они работали очень демократично и регулярно интересовались нашим мнением.

Для Эмери не привезли игроков, которых он хотел? Немного не так. Как только он приехал в Москву, испанские агенты осыпали его предложениями. Мы сделали заключения по всем предложенным игрокам, и Эмери согласился: те испанцы не усилили бы «Спартак». Но вообще он хорошо шел на контакт. Доброжелательный человек. Увы, ему дали мало времени.