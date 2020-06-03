Темников: «Объединение „Нижнего“ с „Тамбовом“? Дыма без огня не бывает»

Защитник «Нижнего Новгорода» прокомментировал возможность объединения клуба с «Тамбовом».

Объединение «Нижнего» с «Тамбовом»? Дыма без огня, как известно, не бывает. Но учитывая, что сезон в РПЛ продолжат, а в ФНЛ он остановлен, не представляю, как такое объединение можно осуществить. Там же будет очень небольшой зазор между сезонами… При этом заранее неясно, вылетит «Тамбов» в ФНЛ или нет. И «Нижнему» уже к августу нужно полностью укомплектоваться… Но если рассмотреть такой вариант чисто гипотетически, то для нашей команды это, конечно, стало бы спасением. «Нижний» получил бы возможность выступить в РПЛ , к чему мы изначально стремились.

Появились бы дополнительные средства. Ведь «Тамбов», насколько я знаю, испытывает финансовые проблемы. Из разговора с нашим спортивным директором понял, что и в «Нижнем» пока не подтвержден бюджет на следующий сезон. Может быть сокращение. Ждем официальной информации. Все-таки у большинства ребят закончились контракты, хотелось бы определенности.