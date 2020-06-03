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Темников: «Объединение „Нижнего“ с „Тамбовом“? Дыма без огня не бывает»

сегодня, 12:04

Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Темников прокомментировал возможность объединения клуба с «Тамбовом».

Объединение «Нижнего» с «Тамбовом»? Дыма без огня, как известно, не бывает. Но учитывая, что сезон в РПЛ продолжат, а в ФНЛ он остановлен, не представляю, как такое объединение можно осуществить. Там же будет очень небольшой зазор между сезонами… При этом заранее неясно, вылетит «Тамбов» в ФНЛ или нет. И «Нижнему» уже к августу нужно полностью укомплектоваться… Но если рассмотреть такой вариант чисто гипотетически, то для нашей команды это, конечно, стало бы спасением. «Нижний» получил бы возможность выступить в РПЛ, к чему мы изначально стремились.

Появились бы дополнительные средства. Ведь «Тамбов», насколько я знаю, испытывает финансовые проблемы. Из разговора с нашим спортивным директором понял, что и в «Нижнем» пока не подтвержден бюджет на следующий сезон. Может быть сокращение. Ждем официальной информации. Все-таки у большинства ребят закончились контракты, хотелось бы определенности.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:45
если талантливые люди подойдут к вопросу творчески, комбинацию можно исполнить
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:32
Тамбов не вылетит, тамбовская ОПГ дружит с Путиным,а в Нижнем стадион международного уровня.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:52
ФК "Нижний Тамбов" будет!
drug01
drug01
сегодня в 12:19
Значит будет огонь!!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:07
Слишком много дыма) но мало огня
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