Семшов: «Мы готовы ко всему, но хотелось бы играть с болельщиками»

Тренер тульского «Арсенала» прокомментировал возобновление сезона РПЛ .

В этом году мы очень много тренировались и очень мало играли. Поэтому для любого футболиста всегда приятнее играть. У нас достаточно времени, почти месяц, чтобы быть в оптимальной форме. Все прекрасно знают, что игра — это лучшая тренировка. Через матчи игроки быстрее наберут необходимую форму, в которой хотят находиться во время чемпионата. Нет никаких опасений, есть ожидания и желание быстрее начать играть.

Конечно, мы выступаем для болельщиков. Но в непростое время нужно заботиться об их здоровье. Понимаем, что они соскучились по футболу. Для того процента зрителей, которым разрешили посещать матчи, это станет отдушиной. Может быть, они переключатся на позитивный лад, несмотря на трудную ситуацию.

До возобновления чемпионата есть еще время, поэтому всё может измениться в любую сторону. Правительство будет принимать решение, пускать болельщиков или нет. Сказали, что где-то не будут их пускать, где-то будет 10%. Мы готовы ко всему, но хотелось бы играть с болельщиками. Футбол играется для зрителей. Их поддержка всегда приятна.