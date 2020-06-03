Тихонов: «Не думаю, что Сёмин пойдет в тульский „Арсенал“»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал слухи, что экс-наставник «Локомотива» может возглавить тульский «Арсенал».

Когда есть спады, появляются слухи. Сёмин работал под таким прессом год, но Палыч — машина, справился в чемпионате. Что касается выступления в Лиге чемпионов, то в той группе никто бы не справился из наших тренеров. Не думаю, что Юрий Павлович пойдет в «Арсенал», считаю, что он подождет, чтобы вернуться в «Локомотив». Давление на Черевченко? Я испытывал подобное давление, но это подстегивает. Дает стимул так и оставить это всё на уровне слухов.