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Тихонов: «Не думаю, что Сёмин пойдет в тульский „Арсенал“»

сегодня, 13:49

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал слухи, что экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин может возглавить тульский «Арсенал».

Когда есть спады, появляются слухи. Сёмин работал под таким прессом год, но Палыч — машина, справился в чемпионате. Что касается выступления в Лиге чемпионов, то в той группе никто бы не справился из наших тренеров. Не думаю, что Юрий Павлович пойдет в «Арсенал», считаю, что он подождет, чтобы вернуться в «Локомотив». Давление на Черевченко? Я испытывал подобное давление, но это подстегивает. Дает стимул так и оставить это всё на уровне слухов.

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Все комментарии
severnyj84
severnyj84
сегодня в 15:46
В Арсенал, возможно, и нет, но без работы не останется, как Тихонов.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:27
Тут с Андреем пожалуй соглашусь.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:24
посмотрим .но тула не вариант))
marut
marut
сегодня в 14:11
А запросто Палыч может сделать ход конем
ДСА
ДСА
сегодня в 14:09
На зло Локомотиву пойдет, что бы их обыграть.
beefs
beefs
сегодня в 13:50
А куда ему деваться?
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