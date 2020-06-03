23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

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3 июня 1997 года в Лионе на стадионе «Стад де Жерлан» сборная Франции принимала сборную Бразилии. Матч проходил в рамках товарищеского турнира.

На 21-й минуте бразильцы заработали штрафной на расстоянии 35 метров от ворот. Пробивать стандарт взялся . Все что было дальше — история.

Этот мяч был признан каналом CNN лучшим голом года. Сам автор забитого мяча вспоминал:

Дунга не мог поверить, что я собираюсь бить оттуда!

Вообще-то я метил в букву «А» на надписи La Poste на щите, но промахнулся. Мяч полетел в сторону совсем другой рекламы! Вообще, такие голы удаются всего лишь раз в карьере. Я забивал несколько таких на тренировках и со стенкой, и без, но с таким крутым поворотом мяча – ни разу. Это был прекрасный, незабываемый гол.

Помню, Зидан подошел ко мне и сказал, что это было потрясающе. Он не мог в это поверить, да и никто не мог.

On this day in 1997 Roberto Carlos did this... 🚀 pic.twitter.com/VksG94ld4y — 90s Football (@90sfootball) June 3, 2020

В прошлом году Роберто Карлос повторил свой знаменитый удар с необычной траекторией.