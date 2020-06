23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

3 июня 1997 года в Лионе на стадионе «Стад де Жерлан» сборная Франции принимала сборную Бразилии. Матч проходил в рамках товарищеского турнира.

На 21-й минуте бразильцы заработали штрафной на расстоянии 35 метров от ворот. Пробивать стандарт взялся . Все что было дальше — история.

Этот мяч был признан каналом CNN лучшим голом года. Сам автор забитого мяча вспоминал:

On this day in 1997 Roberto Carlos did this... 🚀 pic.twitter.com/VksG94ld4y