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Болельщики признали мяч Павлюченко лучшим голом сборной на Евро

вчера, 16:20

Болельщики выбрали лучший гол сборной России на чемпионатах Европы.

Выбор был сделан в пользу гола нападающего Романа Павлюченко в ворота сборной Чехии в матче первого тура Евро-2012

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 17:36
не зря же в лучшем клубе лондона тогда играл)))))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:47
Был бы игроком ЦСКа, или гол Дзаги признали лучшим, болельщик ихний облизал бы голешник эпитетами). А сейчас: "не помню, ничего особенного, это было давно"). Добавил бы тогда еще-и неправда).
Жаль, что феернули в первом матче, потом словами Зырянова и космонавта получилось.
shlomo
shlomo
вчера в 16:33
Млжно конечно и поспорить...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:24
не помню))наверное ни чего особенного))
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:23
гол забит превосходно
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:22
Это было давно!!!
beefs
beefs
вчера в 16:22
прекрасны гол забил...
Glodor
Glodor
вчера в 16:22
Возможно, это так.
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