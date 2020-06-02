Болельщики признали мяч Павлюченко лучшим голом сборной на Евро

Болельщики выбрали лучший гол сборной России на чемпионатах Европы.
Выбор был сделан в пользу гола нападающего Романа Павлюченко в ворота сборной Чехии в матче первого тура Евро-2012.
Болельщики выбрали лучший гол сборной России на чемпионатах Европы.
Выбор был сделан в пользу гола нападающего Романа Павлюченко в ворота сборной Чехии в матче первого тура Евро-2012.
Жаль, что феернули в первом матче, потом словами Зырянова и космонавта получилось.
Жаль, что феернули в первом матче, потом словами Зырянова и космонавта получилось.