Создатель шедевра, отличник и наследник легенды

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27 мая 2020, 19:00

«Соккер.ру» рассказывает о самом актуальном герое футбольного мира.

Почти все красивые голы – импровизация, секундное озарение. Не обошлось без творчества в ударе-парашюте Киммиха в важном матче «Баварии» против «Боруссии» в Дортмунде, однако Йозуа добавил в рассказ важную деталь. «Футбольный папа» Гвардиола научил немца слушать тренеров, и когда Флик до игры отметил, что Бюрки слишком часто делает лишний шаг от линии ворот, то хавбек эти слова запомнил.

Обратите внимание, что в момент удара парашютом Киммих совсем не смотрел на ворота – не тратил время, на исполнение сработал, предполагая, что Бюрки уже сделал лишний шаг, что вратарь не сможет оттолкнуться правильной ногой и достать мяч. Это заслуженное везение, просчитанное – и такое бывает. Йозуа идеально оценил ситуацию, а в итоге именно его гол может стать чемпионским.

Забивать командам в желтых футболках Киммих любит – первый дубль во взрослой карьере сделал в ворота «Ростова». Хотя чаще, исходя из его позиций – на фланге защиты или в опорной зоне, отмечался голевыми передачами. У Йозуа есть чутье, уважает мяч и передачи как путь к футбольному удовольствию, поэтому спокойно поменял атакующую роль на фланге на позицию разрушителя.

Успевает всюду, ведь много бегает – вчера Киммих поставил рекорд «Баварии» со времен, когда начали собирать статистику по пробегу в Бундеслиге, в Дортмунде преодолел 13 730 метров. Впечатляющий результат для коллектива, который не мешал «Боруссии» атаковать и в целом предложил прессинг в ответ на активность хозяев. И Киммих в такой игре стал героем и ключевой фигурой – отдал 82 передачи с точностью 88 % и забил единственный гол.

Уроженец города Ротвайля – именно в нем вывели породу собак ротвейлер, не является классическим цепным псом из опорной зоны, но так для «Баварии» даже лучше. Умение читать игру, приобретенное Киммихом после матчей в центре защиты, помогло позже в середине поля. Ни крепкий Горецка, ни хитрый Мюллер не являются разрушителями, то есть «Бавария» настолько доверяет Йозуа, что оставила на него одного опорную зону. Конечно, обычно помогает Алькантара, но Киммих играет за двоих.

За четыре года после первого большого прорыва – когда Йозуа попал в символическую сборную Евро-2016, пережил и победы с «Баварией», и неудачи с клубом и сборной страны. Зато стал ключевым и для команды Лева, и для команды Флика. Не исключено, что сейчас это самый крутой центральный хавбек планеты из числа разрушителей. Каземиро и Канте тоже умницы, но бразилец стареет, а французу мешает тренироваться тревожность, приобретенная по ходу пандемии.

А Киммих уже на поле и атакует лучше, чем Каземиро и Канте вместе взятые. Немец соединяет козыри представители разных амплуа и линий, ведь техничный, грамотный позиционно и до сих пор молодой – всего двадцать пять лет. По праву претендует на звание главного опорника планеты. Конечно, для полноты картины нужно стать таким важным, как Каземиро, в составе победителя Лиги чемпионов, но у «Баварии» будет шанс и в этом сезоне, и в следующих.

Киммих явно выходил на пик формы под Евро-2020, ведь может быть специалистом по этому турниру, как Мюллер – специалист по чемпионатам мира. Кубок перенесли на год, хотя скучать Йозуа не будет, ведь у «Баварии» впереди много важных матчей. Ждет ли Йозуа успех в Лиге чемпионов и на крупном турнире со сборной? Возможно, ведь Лам тоже не сразу выиграл «ушастого» и не с первой попытки победил в крупном финале со сборной. Немцы всегда в числе фаворитов, а «Бавария» вчера показала, что даже прекрасная «Боруссия» Д им по зубам.

Во многом благодаря таким подписаниям, как Киммих. В этого парня не поверили в школе «Штутгарта» — посчитали слишком хилым, стандартная история. Но «Лейпциг», за которым приглядывал опытный Рангник, сразу понял, насколько Йозуа талантливый. А затем менее чем за год из Бундеслиги 2 – «быки» тогда еще не играли в высшем дивизионе, юный футболист перебрался в основу «Баварии», где задержался, как в свое время Давид Алаба.

Йозуа всегда был отличником – даже в школе, соображает неплохо и успевал найти силы для учебы. Его карьера – работа на флангах и в центре защиты, а затем превращение в аналог Лама – стал наследником капитана и легенды «Баварии», доказывает, что Киммиха надо ценить и за передачи, и за голы, и за отбор мяча. Йозуа – один из лучших центральных хавбеков планеты, а если говорим о здесь и сейчас, то попросту лучший опорник.

Похоже, «Бавария» с ним снова станет чемпионом – вряд ли будет серия осечек, что позволит «Боруссии» Д или «Лейпцигу» опередить традиционного лидера. И когда в составе такие люди, как Нойер, Алаба, Дэвис, Киммих, Мюллер и Левандовски, то вряд ли можно назвать успех случайным. Победный гол Йозуа не был спланированным – бил в надежде на огрех голкипера, но это самый красивый мяч в карьере Киммиха. И один из самых важных. «Бавария» оторвалась от «Боруссии» Д, а хавбек напомнил, что умеет все – забивать, создавать, отбирать, выбирать позицию и много продуктивно бегать.

Это один из самых цельных игроков планеты. Латерали часто лучше атакуют, чем защищаются, не у всех центральных беков есть идеальный первый пас, вингеры не обязательно хороши при плотной опеке, а вся группа атаки обычно плохо прессингует. Киммих же умеет на поле все, прекрасный футболист, который не первый год держится на высоком уровне и становится еще круче, ведь опыт позволяет Йозуа играть за двоих и делать «Баварию» при прочих равных на шаг ближе к победам.

Многое о том, каков Киммих, расскажет одна история из его детства. Деревенский парень Йозуа – родился в Ротвейле, но жил с семьей в деревушке рядом, вместе с друзьями брал запас еды и отправлялся на местную поляну, чтобы играть в футбол с утра до ночи. Потом ночевали в палатках, а с утра снова целый день играли в футбол. Понятно, когда мотивация есть у человека-молнии Альфонсо Дэвиса – родители бежали от гражданской войны в Либерии, а парень родился в лагере для беженцев.

В детстве Дэвис помогал воспитывать сестру, а в футбол попал после переезда семьи беженцев в Канаду – начал в бесплатной секции для детей из семей с низким достатком. Но Киммих мог пойти в университет, забросить футбол, когда его назвали хилым в «Штутгарте». Да и родители были против карьеры спортсмена – поначалу отказывались возить на тренировки, мечтали о другой профессии для сына. Но Йозуа доказал свою любовь к футболу трудолюбием.

Пробежать под 14 километров в центральной игре Бундеслиги – крутой показатель, рекорд, но учтите, что Киммих первый в чемпионате по пробегу, позади 332.1 километра. В этой статистике сразу и отражение тактики команды, когда два других хавбека чаще атакуют, и доверие к Йозуа – «Бавария» знает, что универсал не подведет в разрушении, ведь из талантливого защитника получился прекрасный выносливый хавбек.