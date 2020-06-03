Следующее заседание исполкома РФС пройдёт 9 июня

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, когда состоится следующее заседание исполкома РФС:
Сегодня президент РФС Александр Дюков в формате видеоконференцсвязи провел оперативное совещание с руководителями профильных направлений. Обсуждались возобновление Российской Премьер-Лиги, работа по подготовке регламента рестарта, взаимодействие с правительством РФ и руководством регионов, прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки. На совещании было принято решение о проведении исполкома РФС 9 июня.
Напомним, что во время прошлого заседания исполкома РФС, которое прошло 15 мая, было принято решение о возобновлении чемпионата России.