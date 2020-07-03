Дзюба — лучший футболист сезона. Семь причин, почему это плохо для РПЛ

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вчера, 13:00

«Соккер.ру» хвалит Артёма, но находит и темную сторону доминирования форварда в лиге.

Артём – средний футболист на пике возможностей

Больше, чем сейчас, Дзюба не выдаст. Конечно, смешно, когда мысль «Артём умеет играть в футбол» преподносят так, словно об этом узнали вчера. Называли его Дзюбиньо, еще когда в «Томи» и «Ростове» играл – уже тогда было за что хвалить. Да и в «Спартаке» видели удачный отрезок перед уходом. Артём, если не конфликтует с главными тренерами, часто выступает на уровне резервиста «Тоттенхэма». Но лучшим в РПЛ является человек, которому 31 год и который ещё лучше играть не будет. В лиге нет никого перспективного, кто навязал бы Дзюбе борьбу, хотя показывает футбол добротного середняка топ-5. В той же категории по сумме всего сезона Крыховяк, Нобоа, Жиго, Еременко, Фернандес и ещё парочка опытных ребят. Но хотелось бы, чтобы в РПЛ попадались те, кто круче Дзюбы на голову, но таких больше нет.

Второй нападающий опередил всех центрфорвардов

Ещё одна причина огорчиться, если задуматься. Артём ведёт в гонке снайперов, не будучи мастером голевых рекордов. Его личный максимум – 17 голов в 28 матчах за «Ростов», но сейчас уже собрал 15 ударов, ещё парочка пенальти и разгром «Оренбурга» — Артём опередит себя молодого, хотя в прошлом чемпионском сезоне после ЧМ -18 этот форвард выдал 8 мячей в чемпионате. Сейчас забил 15, но ни один нападающий не опережает Дзюбу. Азмун полюбил запрещённые на карантине тюльпаны, Шомуродов не в форме, Соболев не может получить поддержку Бакаева передачами. А Луценко, хоть и поставил рекорд по голам головой, в 33 года не стал вдруг Левандовски, чтобы наклепать в оставшихся играх больше, чем Дзюба. Чалов и компания разочаровали, лидерство Артёма не является комплиментом для лиги.

Сохранил статус лучшего ассистента чемпионата

Печаль печальная – дылда, который лет пять назад выжимал 3-5 ассистов в чемпионате, вдруг стал гуру последнего паса. Дзюба играет в оттяжке, что помогло сместить акцент на передачи, но тут важно отметить несколько принципиальных моментов. Первый – Артём второй сезон подряд лидирует по ассистам, причем в этот раз должен побить свой же показатель – 10 ассистов, ведь остаются ещё матчи, а уже сравнялся с прошлогодним рекордом. Второй – Дзюба не стал плеймейкером. В прошлом году отдал больше всех голевых передач, но по количеству созданных моментов занимал 12 место, уступая Маурисио Перейре из «Краснодара». В этом же Дзюба наравне с Алексеем Миранчуком, хотя уступает Бакаеву и Влашичу. Но сам факт, что по ассистам лидирует форвард, который даже не создает много моментов, просто его команда намного мощнее середняков – плохой знак для лиги. И для тех атакующих хавбеков, которых Артём второй год обходит.

Форвард «Зенита» выделился на фоне провалов

Так ли хорош Дзюба в чемпионате? Вопрос чуть сложнее, если не смотреть только на цифры – создал 15 голов и сделал 10 ассистов. Да, Артём вторым после Халка выбил «15+10». С Думбия сравнивать неграмотно – в сезоне 2011/12 ивуариец сыграл 42 матча, был переходной сезон, но для РПЛ показатели Дзюбы – выдающиеся. Вот только 6 из 15 голов – с пенальти. 7 из 25 баллов для «гол плюс пас» набрал в первых пяти турах чемпионата, 5 баллов – в одной игре против «Ростова». Дубль в ворота «Урала» в день разгрома 7:1, или дубль с пенальти против «Крыльев Советов» не доказывают, что Дзюба стал футболистом невероятного класса. Снова возвращает к разговору о слабости соперников – на фоне провалов остальных игроков атаки и ошибок обороны форвард «Зенита» стал королем. А если разобраться, то у него минимум каждый третий матч в РПЛ – средний.

Лидирует футболист с примитивным стилем игры

Футбольным интеллектуалом даже после 20 ассистов за два чемпионата Артёма не обозвать. Более того, как уже сказано выше – Дзюба не создает невероятно много моментов, а если перейти к их качеству, то у форварда «Зенита» могло быть всего 7 ассистов, а не 10. Другое дело, что Алексей Миранчук, Ионов, Бакаев или Влашич такие же – качество шансов, ими созданных, невысокое. Артём просто самый везучий? Не исключено, ведь не сказать, что в арсенале Дзюбы невероятное количество свежих ходов. Играя под Азмуном, Артём ни разу не забил из пределов вратарской площади. Наоборот промазал против «Сочи», «Ахмата» и ЦСКА . Голы у него или с пенальти, или из довольно простых позиций – только мячи «Рубину» и «Крыльям Советов» в первом круге были «из ничего». Но парня, что давит, давит и давит, прыгает и толкается, не могут второй сезон подряд остановить. А ведь Дзюба не Роналду и не Месси. Нагельсманну хватило первой попытки, чтобы его закрыть, тренеры «Бенфики» справились со второй. Наставники РПЛ , за исключением Сёмина, часто не справлялись.

У лучшего игрока чемпионата плохая репутация

Де Брюйне и Левандовски – парни с характером, но у них нет плохой репутации, которая есть у Дзюбы. Также у Артёма нет статуса живого футбольного гения, как у Месси и Роналду, чтобы создался противовес. Знаем о темной стороне этих ребят, но нельзя не уважать двух единственных в мире действующих авторов 700 голов в карьере. Там машины, как Златан, совсем другой уровень обожания и восприятия масштаба личности. А здесь Дзюба, что на чемпионат мира попал из-за травмы Кокорина. А до этого пару раз не смог закрепиться в «Спартаке» — не самой титулованной команде последних 15 лет. Наличие на самой вершине именно Артёма не делает лиге мощнее и престижнее. Да и репутация хромает. Форвард конфликтует с фанатами «Спартака». Его далеко не все поклонники «Зенита» обожают – вспомните реакцию, когда Луческу назначил Дзюбу капитаном.

Стратегически лидерство Артёма вредит чемпионату

Нейтральные поклонники футбола просто подустали от Дзюбы, которого часто преподносят как любимца, которым он не является. Это хороший нападающий, о чем пишем с 2010 года – когда Непомнящий смог его таковым сделать. У форварда бывают перепады формы, прошел большой тактический путь, стал вторым нападающим – и уход Азмуна заставит искать нового идеального напарника, что сделать непросто, как знаете по сборной, где никто не заиграл рядом с Дзюбой в таком же стиле. Но абсолютное лидерство Артёма по голам и ассистам, а также понимание, что по сумме черновой работы и лидерского влияния на коллектив получаете лучшего игрока сезона, вряд ли должно радовать в стратегической перспективе. Дзюба не того калибра футболист, чтобы его успех второй сезон подряд означал, что лига развивается. Скорее чемпионат в таком состоянии, что в нем лучшим может стать парень, за которым никто из топ-5 не пришел всерьез даже после ЧМ -18.