Стадион «Динамо» готов принять матчи сборной России в Лиге Наций

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что столичный стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина» готов организовать и провести матчи сборной России по футболу в Лиге Наций.

Если будет принято решение о проведении матча на «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“», наш комплекс полностью готов и обладает всеми необходимыми ресурсами, включая современное техническое оснащение и идеальную логистику, для организации подобных соревнований на высшем уровне. Благодаря возобновлению чемпионата России все системы обеспечения стадиона предварительно прошли соответствующую диагностику, работают в полном объеме и могут быть использованы на международных матчах с участием нашей сборной.