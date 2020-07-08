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Стадион «Динамо» готов принять матчи сборной России в Лиге Наций

08 июля 2020, 12:34

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что столичный стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина» готов организовать и провести матчи сборной России по футболу в Лиге Наций.

Если будет принято решение о проведении матча на «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“», наш комплекс полностью готов и обладает всеми необходимыми ресурсами, включая современное техническое оснащение и идеальную логистику, для организации подобных соревнований на высшем уровне. Благодаря возобновлению чемпионата России все системы обеспечения стадиона предварительно прошли соответствующую диагностику, работают в полном объеме и могут быть использованы на международных матчах с участием нашей сборной.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
08 июля в 14:48
Стадион это хорошо, чем больше будет хороших стадионов тем выше сам уровень чемпионата.
mihaluch
mihaluch
08 июля в 12:47
Но вот и на Динамо большой футбол.
ArtemonD
ArtemonD
08 июля в 12:45
Отличный стадион, вполне сойдет.
shlomo
shlomo
08 июля в 12:37
Это хорошая новость...
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