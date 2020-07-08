ГлавнаяНовости

«Зенит» выполнил условия обязательного выкупа Осорио

08 июля 2020, 17:38

Сегодня, 8 июля, «Зенит» проведет домашний матч против «Сочи» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

С первых минут в составе сине-бело-голубых выйдет защитник Йордан Осорио. Это будет пятый матч в составе «Зенита» для 26-летнего венесуэльца, который был арендован петербургским клубом у «Порту» летом 2019 года.

По информации источника, именно 5 матчей нужно провести Осорио в РПЛ для активации пункта об обязательном выкупе игрока «Зенитом». Таким образом, в скором времени защитник станет игроком «Зенита» на постоянной основе.

Все новости
Филипп и Н’Жи вернулись в «Динамо» на пару дней позже остальных
04 августа Комментарии2
Конате: «„Химки“ показали качественное командное взаимодействие»
02 августа Комментарии5
Ловрен будет выступать в «Зените» под номером 6
02 августа ФотоКомментарии5
Ловрен прилетел в Санкт-Петербург
02 августа ФотоКомментарии16
Агент: «ЦСКА планирует объявить о трансфере Гаича 3 августа»
02 августа Комментарии13
«Вылетаю в Петербург». Ловрен опубликовал фото из самолета
02 августа ФотоКомментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 20:28
Прикупают на засолку,чай,денег куры не клюют.
А от того,что мало толку,по морде Лёхе не дадут.
kastites
kastites
08 июля в 20:05
Хороший игрок
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
08 июля в 20:04
нахера он нужен ?!?
dalex83
dalex83
08 июля в 19:40
Дзюба с Азмуном: Мы на велосиПедики-Педики- вдоем. На родине Азмуна в Иране 100 ударов плетью поджидает по мусульманским заканом... Так что вот так )
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
08 июля в 18:45
И сразу же продадут!..
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 18:42
а нужен ли он)))
ДАША Д
ДАША Д
08 июля в 18:36
Очередные расходы предстоят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 18:24, ред.
Очень мало остаётся мест для легов. Скорее всего продадут Азмуна. И ещё нужно будет искать покупателей на 3-4 легов.
А если хотят приобрести качественного иностранца, то придётся разогнать полкоманды. Интересное намечается окошечко...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 июля в 18:15
Его скорее нужно позиционировать как бывшего игрока Тонделы и Гимараенша, уровень Порту он совсем не потянул.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 17:59
Думаю Зенит сам узнал об этой опции только из этого сообщения....))
Никто особо не озадачивался....
Ибо стоимость Осорио не превышает двухнедельной траты на обед уборщицы (стажёра) компании...
Только вопрос ...точно уровень Йордана подходит к амбициям Зенита ??
Особенно во времена нового лимита...при котором можно заявлять лишь 8-х легов.....
Несколько странная сделка...ни Порту не станет богаче...ни Зенит сильней....
STVA 1
STVA 1
08 июля в 17:56
Им решать
Cat01
Cat01
08 июля в 17:52
Нечего сказать
ALEX26659
ALEX26659
08 июля в 17:48
*дзюба надругался над азмуном* это условие?
beefs
beefs
08 июля в 17:41
это рабочая обстановка...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100