«Зенит» выполнил условия обязательного выкупа Осорио

Сегодня, 8 июля, «Зенит» проведет домашний матч против «Сочи» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
С первых минут в составе сине-бело-голубых выйдет защитник Йордан Осорио. Это будет пятый матч в составе «Зенита» для 26-летнего венесуэльца, который был арендован петербургским клубом у «Порту» летом 2019 года.
По информации источника, именно 5 матчей нужно провести Осорио в РПЛ для активации пункта об обязательном выкупе игрока «Зенитом». Таким образом, в скором времени защитник станет игроком «Зенита» на постоянной основе.
А от того,что мало толку,по морде Лёхе не дадут.
А от того,что мало толку,по морде Лёхе не дадут.
А если хотят приобрести качественного иностранца, то придётся разогнать полкоманды. Интересное намечается окошечко...
А если хотят приобрести качественного иностранца, то придётся разогнать полкоманды. Интересное намечается окошечко...
Никто особо не озадачивался....
Ибо стоимость Осорио не превышает двухнедельной траты на обед уборщицы (стажёра) компании...
Только вопрос ...точно уровень Йордана подходит к амбициям Зенита ??
Особенно во времена нового лимита...при котором можно заявлять лишь 8-х легов.....
Несколько странная сделка...ни Порту не станет богаче...ни Зенит сильней....
Никто особо не озадачивался....
Ибо стоимость Осорио не превышает двухнедельной траты на обед уборщицы (стажёра) компании...
Только вопрос ...точно уровень Йордана подходит к амбициям Зенита ??
Особенно во времена нового лимита...при котором можно заявлять лишь 8-х легов.....
Несколько странная сделка...ни Порту не станет богаче...ни Зенит сильней....