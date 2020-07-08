«Зенит» выполнил условия обязательного выкупа Осорио

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08 июля 2020, 17:38

Сегодня, 8 июля, «Зенит» проведет домашний матч против «Сочи» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

С первых минут в составе сине-бело-голубых выйдет защитник . Это будет пятый матч в составе «Зенита» для 26-летнего венесуэльца, который был арендован петербургским клубом у «Порту» летом 2019 года.