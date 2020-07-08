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Кечинов — о московском дерби: «Обе команды далеки от своей лучшей формы»

08 июля 2020, 16:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший российский футболист Валерий Кечинов прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Обе команды далеки от своей лучшей формы. Потерянные очки в последних матчах должны их мотивировать на хороший результат. Хотя стоит признать, что такие матчи абсолютно всегда принципиальны, и команды настроены более чем серьезно. Будет, безусловно, тяжелая и очень важная игра. У обеих сторон есть проблемы с составом: не будет Зобнина, Жиго, Гильерме, Крыховяка и не только. Поэтому большой результативности я не ожидаю, как и атакующего футбола. Склоняюсь к равной игре и ничейному счету, скорее всего, 1:1. Игра будет напряженной, так как ни «Локомотив», ни «Спартак» не намерены больше терять очки. 

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 19:56
Спартак традиционно далёк.
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 19:27
плохо что не в форме )))) надеюсь на красивый футбол))
ДАША Д
ДАША Д
08 июля в 17:32
Фаворит всё же Локомотив.
Павел Амурский
Павел Амурский
08 июля в 17:25
Сегодня все и увидим.
mihaluch
mihaluch
08 июля в 16:58
Если Спартак проигрывает Тедеско надо искать другое место работы.
Mangur
Mangur
08 июля в 16:53
Посмотрим на возню беззубых бульдогов.
drug01
drug01
08 июля в 16:34
Будем ждать результат
STVA 1
STVA 1
08 июля в 16:27
Её у Спартак не было в этом сезоне!Локо без Палыча
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