Кечинов — о московском дерби: «Обе команды далеки от своей лучшей формы»

Бывший российский футболист Валерий Кечинов прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Обе команды далеки от своей лучшей формы. Потерянные очки в последних матчах должны их мотивировать на хороший результат. Хотя стоит признать, что такие матчи абсолютно всегда принципиальны, и команды настроены более чем серьезно. Будет, безусловно, тяжелая и очень важная игра. У обеих сторон есть проблемы с составом: не будет Зобнина, Жиго, Гильерме, Крыховяка и не только. Поэтому большой результативности я не ожидаю, как и атакующего футбола. Склоняюсь к равной игре и ничейному счету, скорее всего, 1:1. Игра будет напряженной, так как ни «Локомотив», ни «Спартак» не намерены больше терять очки.