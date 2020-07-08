Агент Алексея Миранчука: «То, что пишут, в 99% не есть правда»

Агент полузащитника «Локомотива» прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Краснодар».

Впереди еще четыре игры сезона, и каждый игрок готовится к конкретному матчу. У Алексея и Антона действующие контракты, они готовятся к матчам за «Локомотив». Хочется попросить людей не читать и не вестись на все эти вбросы. То, что пишут, в 99% не есть правда. Особенно по поводу запросов и желаемых зарплат. Телеграм-каналы — это модно, но вся официальная информация у клубов и представителей. Ни о каких переходах сейчас речи не идет.