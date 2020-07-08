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Агент Алексея Миранчука: «То, что пишут, в 99% не есть правда»

08 июля 2020, 16:05

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Краснодар»

Впереди еще четыре игры сезона, и каждый игрок готовится к конкретному матчу. У Алексея и Антона действующие контракты, они готовятся к матчам за «Локомотив». Хочется попросить людей не читать и не вестись на все эти вбросы. То, что пишут, в 99% не есть правда. Особенно по поводу запросов и желаемых зарплат. Телеграм-каналы — это модно, но вся официальная информация у клубов и представителей. Ни о каких переходах сейчас речи не идет.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 19:44
Все так и поняли, третий год пишут, а воз и ныне там
minai
minai
08 июля в 16:58
То есть, то, что я сейчас прочитал - тоже брехня ?
drug01
drug01
08 июля в 16:33
Значит будем ждать новости
beefs
beefs
08 июля в 16:27
да кто же его отдаст...
kotmyshka
kotmyshka
08 июля в 16:12
естественно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 16:06
Дак так всегда...
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