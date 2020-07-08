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Боков: «У ЦСКА есть все шансы занять второе место по итогам чемпионата»

08 июля 2020, 21:15

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Максим Боков прокомментировал последние результаты «армейцев» в РПЛ (10 очков в 4 матчах), а также дал прогноз на результаты ЦСКА в таблице по итогам сезона.

Секрет этих побед прост как божий день, это характер. ЦСКА всегда отличался характером, неуступчивостью и самовозрождением, что бы ни говорили скептики. ЦСКА был, есть и будет флагманом, что бы ни говорили, и в какие ситуации клуб бы ни попадал, он все равно возрождается из пепла как птица Феникс. Можно сказать, что работа над ошибками проведена, игроки выяснили, где надо добавить, и вспомнили, кто они.

В оставшихся матчах жду от ЦСКА только побед. И, изучая таблицу, мое мнение такое: у ЦСКА есть все шансы занять второе место по итогам чемпионата.

В 27-м туре ЦСКА разгромил «Оренбург» в гостях. 

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Все комментарии
112910415
112910415
09 июля в 07:10
шенсы, разумеется, есть
но не "все", а "небольшие" !
janka bulka
janka bulka
09 июля в 06:50
Не с этим составом, так мечтать...
мангo
мангo
08 июля в 23:00
Есть если Гончар не будет мешать
cska1948
cska1948
08 июля в 23:00
Изучая таблицу понимаешь, что не всё от нас зависит.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ermak6848 (раскрыть)
08 июля в 22:43
Согласен, но 3 последних тура на ноль отстояли
Альфи
Альфи
08 июля в 22:42
да ладно дифирамбы петь, соперники были слабые,а с Ахматом скорее всего договорились. Вот впереди соперники покруче, посмотрим правда ли мы так хороши. Да и зачем нам ЛЧ(хотя это деньги и немалые) нам и ЛЕ будет за радость с таким составом.
... И СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ РОДНОЙ КЛУБ!!!! как мало надо человеку для счастья...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
08 июля в 22:41
Четвертое вполне себе возможно. Это прямая путевка в ЛЕ. Третье с учетом очной встречи с Локомотивом возможно, но тут не все зависит от ЦСКА. А второе скорее из области фантастики, чисто математически возможно, но не более. Не надо было ЦСКА очки терять из-за упрямства Гончаренко, упорно ставившего зеленого Карпова в состав. Ну и безобразное судейство в первом круге тоже немало очков срезало.
Эльмот
Эльмот
08 июля в 22:34
    cska vperiod
    cska vperiod
    08 июля в 22:01
    Навеселе наверное Боков.
    ermak6848
    ermak6848
    08 июля в 21:49
    Шансы у всех Есть - но защита в ЦСКА дрявая...
    VV V
    VV V
    08 июля в 21:49, ред.
    С таким раскладом можно и на первое место стремиться...: Зенит лишить 20 очков за растрату общих государственных денег страны и пересмотреть итоги чемпионата, а Локомотив (опять же государственный транжир) лишить 10 очков, а Краснодар с Ростовом по 8 очков лишить просто так....и можно играть фанфары....аха-ха-ха....
    drug01
    drug01
    08 июля в 21:48
    надо только играть на победу в каждой игре
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 июля в 21:40
    Эко, аж на второе место аппетит появился. Давно ли от шестого оторвались?
    shlomo
    shlomo
    08 июля в 21:36
      oFANATo
      oFANATo
      08 июля в 21:33
      Надо набирать очки в оставшихся матчах.
      А там потом посмотрим как сыграют конкуренты.
      Red blu
      Red blu
      08 июля в 21:31
      Поживем увидим!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      08 июля в 21:28
      Ну , это уж очень оптимистично. Шансы есть, но очень небольшие.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      08 июля в 21:24, ред.
      Твои бы слова да богу в уши.
      Будем надеяться. Удачи.
      Не верю 90-м
      Не верю 90-м
      08 июля в 21:24
      Хорошо, если 4-е место займут.
      Parma1972
      Parma1972
      08 июля в 21:22
      Это вряд ли,скорее 4 место
      VAN ARM
      VAN ARM
      08 июля в 21:21
      это практически невозможно))да и две игры не показатель)))
      mihaluch
      mihaluch
      08 июля в 21:19
      Шанс есть всегда
      beefs
      beefs
      08 июля в 21:19
      если нужно сделаем...
      Стельмах
      Стельмах
      08 июля в 21:18
      Все будут стоять и пропускать.
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