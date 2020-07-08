Боков: «У ЦСКА есть все шансы занять второе место по итогам чемпионата»

Бывший игрок ЦСКА и сборной России прокомментировал последние результаты «армейцев» в РПЛ (10 очков в 4 матчах), а также дал прогноз на результаты ЦСКА в таблице по итогам сезона.

Секрет этих побед прост как божий день, это характер. ЦСКА всегда отличался характером, неуступчивостью и самовозрождением, что бы ни говорили скептики. ЦСКА был, есть и будет флагманом, что бы ни говорили, и в какие ситуации клуб бы ни попадал, он все равно возрождается из пепла как птица Феникс. Можно сказать, что работа над ошибками проведена, игроки выяснили, где надо добавить, и вспомнили, кто они.