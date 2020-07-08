Селюк: «Газизов в „Спартаке“? Его выгонят через несколько месяцев»

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08 июля 2020, 20:09

Футбольный агент Дмитрий Селюк на своей странице в твиттере поделился мнением об информации, согласно которой генеральным директором «Спартака» может стать Шамиль Газизов, в настоящее время занимающий соответствующую должность в «Уфе».