Селюк: «Газизов в „Спартаке“? Его выгонят через несколько месяцев»

Футбольный агент Дмитрий Селюк на своей странице в твиттере поделился мнением об информации, согласно которой генеральным директором «Спартака» может стать Шамиль Газизов, в настоящее время занимающий соответствующую должность в «Уфе».
Это полная глупость с обеих сторон. Это не нужно ни «Спартаку», ни Газизову, который в «Уфе» имеет всю полноту власти, а из «Спартака» его выгонят через несколько месяцев.
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И не потому, что Газизов плохой управленец, а потому что в Тарасовке так принято!
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И не потому, что Газизов плохой управленец, а потому что в Тарасовке так принято!