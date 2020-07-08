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Селюк: «Газизов в „Спартаке“? Его выгонят через несколько месяцев»

08 июля 2020, 20:09

Футбольный агент Дмитрий Селюк на своей странице в твиттере поделился мнением об информации, согласно которой генеральным директором «Спартака» может стать Шамиль Газизов, в настоящее время занимающий соответствующую должность в «Уфе».

Это полная глупость с обеих сторон. Это не нужно ни «Спартаку», ни Газизову, который в «Уфе» имеет всю полноту власти, а из «Спартака» его выгонят через несколько месяцев.

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Все комментарии
112910415
112910415
09 июля в 06:58
как карта ляжет
cska1948
cska1948
08 июля в 23:07
"... из «Спартака» его выгонят через несколько месяцев."
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И не потому, что Газизов плохой управленец, а потому что в Тарасовке так принято!
oFANATo
oFANATo
08 июля в 21:38
Расстрельная должность в спартаке, как и должность тренера.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 июля в 21:09
Наверное выгонят, но попытка нанять сильного менеджера в принципе понятна.
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 20:50
Может и так,только что "СелЬДюк так переживает?НЕ сработался с Газизовым???
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 20:41
очередная порция ... от футбольного пророка и владельца шоколадной фабрики))
Yurza
Yurza
08 июля в 20:35
Если не через несколько недель.
mihaluch
mihaluch
08 июля в 20:18
Селюк бы всех выгонял.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 20:18
Там долго не задерживаются...
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