Уткин: «ЦСКА давно не соответствует бренду с точки зрения борьбы за титулы»

Известный блогер и журналист Василий Уткин высказался о нынешнем статусе ЦСКА.
ЦСКА – это даже не море, это лужа иллюзий. Он давно не соответствует своему бренду с точки зрения борьбы за титулы. Но почему-то изо всех сил старается этот бренд поддерживать.
ЦСКА сегодня – это «Уфа», понимаете? Но «Уфа» аутентична и играет так, как может. Приглашает соответствующего тренера, соответствующих игроков, комплектуется в соответствии с известными задачами. А ЦСКА почему-то пыжится и пытается представить себя как российского гранда. Но это же давно уже не так.
По весне для многих стало откровением, что ВЭБ на самом деле денег никаких ЦСКА не дал. Это стало иллюзией даже для главного тренера команды!
Ранее Уткин поделился мнением о чемпионстве «Зенита».
И...При чём тут деньги ВЭБа ??
ЦСКА осуществил один из самых дорогих трансферов...Влашича...и правильно....
На зависть московским поклонникам "недешёвых" Тиля и Филиппа...)))
ЦСКА никогда и не сорил деньгами...а отличался самой умелой селекцией в Лиге....
Для Васи "гранд" - это клуб которому дают деньги....
Для других - "гранд" это клуб способный без немыслеммых вложений обыграть Реал...дважды...
И сейчас..ЦСКА - не Уфа...
Уфа - это 8 игр на 0:0 за неполный сезон.....
ЦСКА же в таблице в 2-х очках от ЛЧ....
И...При чём тут деньги ВЭБа ??
ЦСКА осуществил один из самых дорогих трансферов...Влашича...и правильно....
На зависть московским поклонникам "недешёвых" Тиля и Филиппа...)))
ЦСКА никогда и не сорил деньгами...а отличался самой умелой селекцией в Лиге....
Для Васи "гранд" - это клуб которому дают деньги....
Для других - "гранд" это клуб способный без немыслеммых вложений обыграть Реал...дважды...
И сейчас..ЦСКА - не Уфа...
Уфа - это 8 игр на 0:0 за неполный сезон.....
ЦСКА же в таблице в 2-х очках от ЛЧ....
Уткин не оригинален, его вью очередное КРЯ, кря)))))
Уткин не оригинален, его вью очередное КРЯ, кря)))))
Только два года прошло как ушли основные игроки ЦСКА. И набрали молодежь.
А у Васи это давно ))))
Строительство новой команды требует времени.
Быстро только кошки родятся.
Только два года прошло как ушли основные игроки ЦСКА. И набрали молодежь.
А у Васи это давно ))))
Строительство новой команды требует времени.
Быстро только кошки родятся.
и хотя сколько не развенчивай замудренную ткань словоблудий Уткина или простыней Рабинера, но у первого всё-равно будет самый успешный спортивный You-Tube-канал, а второй заработает на очередной книге.
и хотя сколько не развенчивай замудренную ткань словоблудий Уткина или простыней Рабинера, но у первого всё-равно будет самый успешный спортивный You-Tube-канал, а второй заработает на очередной книге.