Уткин: «ЦСКА давно не соответствует бренду с точки зрения борьбы за титулы»

Известный блогер и журналист Василий Уткин высказался о нынешнем статусе ЦСКА .

ЦСКА – это даже не море, это лужа иллюзий. Он давно не соответствует своему бренду с точки зрения борьбы за титулы. Но почему-то изо всех сил старается этот бренд поддерживать.

ЦСКА сегодня – это «Уфа», понимаете? Но «Уфа» аутентична и играет так, как может. Приглашает соответствующего тренера, соответствующих игроков, комплектуется в соответствии с известными задачами. А ЦСКА почему-то пыжится и пытается представить себя как российского гранда. Но это же давно уже не так.