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Уткин: «ЦСКА давно не соответствует бренду с точки зрения борьбы за титулы»

08 июля 2020, 17:12

Известный блогер и журналист Василий Уткин высказался о нынешнем статусе ЦСКА.

ЦСКА – это даже не море, это лужа иллюзий. Он давно не соответствует своему бренду с точки зрения борьбы за титулы. Но почему-то изо всех сил старается этот бренд поддерживать.

ЦСКА сегодня – это «Уфа», понимаете? Но «Уфа» аутентична и играет так, как может. Приглашает соответствующего тренера, соответствующих игроков, комплектуется в соответствии с известными задачами. А ЦСКА почему-то пыжится и пытается представить себя как российского гранда. Но это же давно уже не так.

По весне для многих стало откровением, что ВЭБ на самом деле денег никаких ЦСКА не дал. Это стало иллюзией даже для главного тренера команды!

Ранее Уткин поделился мнением о чемпионстве «Зенита». 

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Все комментарии
Alexey24
Alexey24
09 июля в 11:42
Явно что-то употребляет...
Ми Ша
Ми Ша
09 июля в 09:54
Пыжься, пыжься, Василий, а мы посмеёмся...)).
Палыч82
Палыч82
09 июля в 01:02
Уткин ж раньше ЦСКАвец был, не?) Видимо, черная кошка между ними пробежала,)
КАМЮ
КАМЮ
08 июля в 23:08
А Уткин почему-то пыжится и пытается представить себя как знатока российского футбола
конь конявый
конь конявый
08 июля в 22:48
Вася,просто знаток!
Red blu
Red blu
08 июля в 21:02
Вася, ты не прав.
Мы не рабы
Мы не рабы
08 июля в 20:07
С таким таблом трактором надо управлять.
Пердив зовет
Пердив зовет
08 июля в 20:03
Жиробас топит за свиней?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 19:38, ред.
Стоило ЦСКА после 6-ти сезонов в ЛЧ раз попасть в ЛЕ...всё...Вася запел...)))
И...При чём тут деньги ВЭБа ??
ЦСКА осуществил один из самых дорогих трансферов...Влашича...и правильно....
На зависть московским поклонникам "недешёвых" Тиля и Филиппа...)))
ЦСКА никогда и не сорил деньгами...а отличался самой умелой селекцией в Лиге....

Для Васи "гранд" - это клуб которому дают деньги....
Для других - "гранд" это клуб способный без немыслеммых вложений обыграть Реал...дважды...

И сейчас..ЦСКА - не Уфа...
Уфа - это 8 игр на 0:0 за неполный сезон.....
ЦСКА же в таблице в 2-х очках от ЛЧ....
RamonCSKA
RamonCSKA
08 июля в 19:35
ну Уткин давно не любит ЦСКА, один из хейтеров
Сп62
Сп62
08 июля в 19:33
Не пойму, чего армейцы набросились на Уткина. Разве матч ЦСКА- Зенит не подтверждает его слова. Кроме Зенита сейчас грандов у нас нет. И с этим надо смириться.
Eddja
Eddja
08 июля в 19:19
Иногда и Вася правду говорит.
andrefino13
andrefino13
08 июля в 19:19
На сегодня у нас три гранда всего, это ЦСКА и Краснодар, ну и Спартак... Клубы, которые живут на свои.
andrefino13
andrefino13
08 июля в 19:12
Если сегодня ЦСКА побеждает, очень сильно на это надеюсь, сейчас смотрю матч, и не пойму почему ЦСКА так невнятно выглядит, да побеждает, но все зажатые, сами не свои..., но это ладно, и если Локомотив сегодня проиграет, то что мы имеем?., ЦСКА будет решать, попасть в Лигу чемпионов или нет... Как то так.
andrefino13
andrefino13
08 июля в 19:07
Сколько Вася выжрал, что бы нажать кнопку отправить??
lobsterdam
lobsterdam
08 июля в 19:03
надо конечного бенефициара за вымя подергать поосновательней, может получится?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
08 июля в 19:02
Уж сколько раз хоронили ЦСКА !
Уткин не оригинален, его вью очередное КРЯ, кря)))))
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 19:01
Скучно Васе, он и словоблудит от своей никчемности. Никуда его на работу не берут, на эфиры не приглашают, вот от обиды и льет грязь на всех по очереди.
zdeniss
zdeniss
08 июля в 18:59
Где-то может и лишнее сказал, но, к сожалению, по делу. Пора кому-то встрепенуться в клубе. И пошуршать по закромам.
oFANATo
oFANATo
08 июля в 18:54
Ахаха....Давно?
Только два года прошло как ушли основные игроки ЦСКА. И набрали молодежь.
А у Васи это давно ))))
Строительство новой команды требует времени.
Быстро только кошки родятся.
Альфи
Альфи ответ VAN ARM (раскрыть)
08 июля в 18:10
Стесняюсь спросить в какой части....
Альфи
Альфи
08 июля в 18:09
Объективность Василия по отношению к ЦСКА никаких сомнений не вызывает. Нет объективности - нет сомнений. Напомню, что ЦСКА единственный клуб, который за длинный и поганый язык притащил толстую опу Василия в суд. Какая уж тут объективность...
и хотя сколько не развенчивай замудренную ткань словоблудий Уткина или простыней Рабинера, но у первого всё-равно будет самый успешный спортивный You-Tube-канал, а второй заработает на очередной книге.
mihaluch
mihaluch
08 июля в 17:58
ЦСКА может но не совсем.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
08 июля в 17:57
Чему соответствует сам Уткин? Как назвать человека, обливающего все помоями? И зарабатывающего этим себе на прокорм( на жизнь как-то не пишется).
Footbolista
Footbolista
08 июля в 17:49
Уткин периодически "поливает" российские клубы...что полезно для них с точки зрения наличия альтернативного мнения...нечего расслабляться...
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 17:46
отчасти селезень прав))
Alean
Alean
08 июля в 17:44, ред.
Давно не гранд, давно ли ЦСКА титул то выигрывал, да вроде не так уж и давно, Интересно, а кого Уткин грандами Российского футбола то считает?
nubom
nubom
08 июля в 17:42
Наши титулы в Европе - колонтитулы...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
08 июля в 17:40
Откуда Уткину знать кто чему соответствует. Он не футболист не журналист. Просто болтун. Когда они Реал побеждали вроде как соответствовали, а теперь уже нет? А что изменилось?
drug01
drug01
08 июля в 17:36
Это можно сказать также в отношение бывшего журналиста ,а ныне лишь только блогера ,что время меняет людей на которых раньше молились , теперь лишь подвывают на волнах радио " Эхо". Дорогой Вася ты нынче не петух и пора это понять!!!!Твои вопли безполезны.........
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