Новиков: «Глупая ошибка „Динамо“ привела к поражению от „Урала“»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение в матче 27-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:2).

Тяжелая игра, тяжелые погодные условия. Обе команды не хотели терять очки, ничья никого не устраивала, поэтому на последних минутах шла обоюдоострая игра, в которой больше повезло футболистам «Урала».

Наша глупая ошибка на 93-й минуте привела к тому, что вместо спокойного выбивания мяча мы на ровном месте получили гол в свои ворота и проиграли. Это проблема, которую надо решать.