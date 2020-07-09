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Новиков: «Глупая ошибка „Динамо“ привела к поражению от „Урала“»

09 июля 2020, 19:41
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение в матче 27-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:2).

Тяжелая игра, тяжелые погодные условия. Обе команды не хотели терять очки, ничья никого не устраивала, поэтому на последних минутах шла обоюдоострая игра, в которой больше повезло футболистам «Урала».

Наша глупая ошибка на 93-й минуте привела к тому, что вместо спокойного выбивания мяча мы на ровном месте получили гол в свои ворота и проиграли. Это проблема, которую надо решать.

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galem72
galem72
10 июля в 11:33
Зачем только Коля припёрся в эту убогую РПЛ?
Юрниекс
Юрниекс
09 июля в 22:18
    VAN ARM
    VAN ARM
    09 июля в 20:01
    кроме динамо ни кто не виноват))
    Svartalfheim
    Svartalfheim
    09 июля в 20:00
    Зато спартак опять на 8-м любимом месте.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 июля в 19:49
    Ну так ведь и Уралу "дурачок" залетел!
    КЭТиК
    КЭТиК
    09 июля в 19:41
    Неприятность эту Динамо переживет.
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