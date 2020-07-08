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Николич: «Мы хотели увезти три очка, рисковали, поджимали „Спартак“»

08 июля 2020, 23:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) и удаление своего коллеги Доменико Тедеско за споры с арбитром.

Заслужил ли Доменико Тедеско удаление? Мне это не интересно. Это тема, которая касается только «Спартака», меня она не интересует.

Если говорить об игре, я помню, что «Спартак» выиграл в первом круге. Нам не хватало целого ряда игроков, которые были травмированы. Мы хотели увезти три очка, рисковали, поджимали соперника, но, увы, не смогли забить второй гол, который был нам так нужен.

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Все комментарии
112910415
112910415
09 июля в 08:46
" собирались рисковать и поджимать " - так вернее будет
STVA 1
STVA 1 ответ мангo (раскрыть)
09 июля в 04:13
Наверное)
мангo
мангo ответ STVA 1 (раскрыть)
09 июля в 01:58
а как же багаж Палыча?)) Ведь если бы выиграли ты бы Паоычу приписал))
мангo
мангo
09 июля в 01:57
смотрел обзор - отскочили скажи спасибо
25процентный клоун
25процентный клоун
09 июля в 00:39
Нулевой локо
Evilhuman
Evilhuman
09 июля в 00:06
Ни кого вы не поджимали, отходили пешком по полю и разошлись
STVA 1
STVA 1 ответ Makao (раскрыть)
09 июля в 00:05
Ему же надо что то молоть! Почитал про него... скандальный чел ))
Makao
Makao
08 июля в 23:54
Хочу посмотреть, где это Локо поджимало?) Дальними ударами по трибунам? Что этот человек несет? У Локо за всю игру единственный удар в створ - и это пенальти. Поджимал он. Смех, да и только)
drug01
drug01
08 июля в 23:52
Хотеть одно а делать совсем другое-Краснодару включили зеленый свет!
STVA 1
STVA 1
08 июля в 23:37
Палыч бы наверное увёз
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 23:36
Ничья в пользу конкурентов.
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