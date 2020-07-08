Николич: «Мы хотели увезти три очка, рисковали, поджимали „Спартак“»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал ничью в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) и удаление своего коллеги Доменико Тедеско за споры с арбитром.

Заслужил ли Доменико Тедеско удаление? Мне это не интересно. Это тема, которая касается только «Спартака», меня она не интересует.

Если говорить об игре, я помню, что «Спартак» выиграл в первом круге. Нам не хватало целого ряда игроков, которые были травмированы. Мы хотели увезти три очка, рисковали, поджимали соперника, но, увы, не смогли забить второй гол, который был нам так нужен.