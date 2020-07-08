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Тедеско: «Я шокирован матчем. Судьи убивают „Спартак“ каждую игру»

08 июля 2020, 23:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями после матча 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1). Немецкий специалист был удален в конце первого тайма за споры с судьей.

До последнего момента я не был уверен, идти ли на пресс-конференцию. Я шокирован матчем. Я уважаю работу судей. Это очень сложное дело. Но сегодня было дерби. Много эмоций. Судьям надо уважать работу рефери. Всё, что произошло сегодня, постоянно происходит со «Спартаком».

В соперниках был «Локо» — команда близка к Лиге чемпионов. И в который раз против «Спартака» принимаются неоднозначные решения. Я промолчу про сам факт пенальти, но Умяров до этого сыграл чисто в мяч против Мариу, но судья свистнул фол в пользу «Локо», что привело к пенальти.

Мы играли с детьми. Если они не будут играть в тело, то нас будут убивать. Судьи убивают нас каждую игру. Не в первый раз против нас такое. Ситуация с Айртоном, Бакаевым — почему судьи не обратятся к VAR. А против нас VAR всегда используют. 8 желтых у Бакаева. Как это? Почему? Бакаев что, жёсткий игрок? Сюрприз ли это перед матчем «Сочи»? Все время принимаются решения против нас. И это не в одном матче, а постоянно. Таких случаев очень много.

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Все комментарии
Пердив зовет
Пердив зовет
11 июля в 05:58
завыла свинота, завизжала....
ничего, скоро пойдешь на выход, прихватив пухлый чемоданчик отступных "народными" деньгами...
pomor 445
pomor 445
09 июля в 22:30
Вот и этот неудачник ищет причины всех своих бед в судействе. Неудачники все на одно лицо.
anfield1984
anfield1984 ответ Camellot (раскрыть)
09 июля в 18:56
Да забей. Просто посмейся. Человек сравнивает чемпиона водокачки и Чемпиона мира среди клубов. Зенит даже при спонсортве Газпрома в ЛЧ из смешных групп выйти не может. Кто о чем, а вшивый о бане.
anfield1984
anfield1984 ответ Wolf77785 (раскрыть)
09 июля в 18:53
🤣🤣🤣🤣
mortid
mortid ответ Jeck Denielse (раскрыть)
09 июля в 15:24
Семак тренер? не смешите мои тапки. Пусть идёт в условный Урал, Тамбов и докажет это. Я неоднократно повторял, что сегодняшний Зенит может брать титул вообще без тренера.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Сп62 (раскрыть)
09 июля в 10:40
Стоял сзади, прикрывал Зобнина
не, ну конечно, может он назвал сестру Зидана прости.туткой)
Zenit_84
Zenit_84
09 июля в 10:35
Знакомо. Все перевалил на судей
Сп62
Сп62 ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
09 июля в 10:33
А что делал на этом пустом месте Обляков?
Azu-Killah37
Azu-Killah37
09 июля в 09:52
Пенальти был, но нарушения не было. - Мдааа....
8 желтых у Бакаева и все по делу, Зобнин вообще мистер хладнокровие, правда на пустом месте с локтя в моську бьёт изподтишка, ну и апофеоз - тактичный и скромный итало-немец тренер, которого постоянно удаляют)
Союзник противников
Союзник противников
09 июля в 09:51
"Мёртвые не потеют" и их убивать невозможно.Как кем-то справедливо отмечено,что убивать есть смысл,когда команда борется за что-то.Вот в матче Кубка -посмотрим.
n272nm
n272nm ответ Даниил Корохов (раскрыть)
09 июля в 09:33
    Ravshan878
    Ravshan878
    09 июля в 09:27
    Теперь ясно!!! Вы куда попали. )))
    Мясорубку. Господин Тедеско ваше величество.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ СПОРТ СПОРТ (раскрыть)
    09 июля в 08:52
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
      09 июля в 08:51
      Ещё раз повторю тебе. ВАР не смотрит при назначении или не назначении пенальти то, что было до штрафной. А за футболки держат все друг друга почти всегда. Эпизод совершенно прозрачный. Пенальти 200% за нарушение в штрафной. Удар по ногам
      СПОРТ СПОРТ
      СПОРТ СПОРТ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      09 июля в 08:51
      че ты несешь? до штрафной не ВАР а в штрафной ВАР??? ВАР там где удобно коням .....
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      09 июля в 08:49, ред.
      Да что ты говоришь! Обиделся Тедеска:) А ты думал, что судьи всегда будут на вашей стороны? Те времена постепенно канули в лету!
      шацк
      шацк
      09 июля в 08:39
        Мы не рабы
        Мы не рабы
        09 июля в 07:38
        Не плачь. Езжай домой
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ mortid (раскрыть)
        09 июля в 07:31, ред.
        В том что Ваша команда не играет виноват Газпром ???..))))
        Странные оправдашки.....

        Посмотрел 2 матча...
        В Краснодаре...и вчерашний "шедевр"....
        Вывод один :
        Пока молодые Семак и Мусаев выясняли кто из них лучший тренер....молодые да импортные Тодеско и Николич выясняли - кто из них худший тренер....

        Вот и всё....и никаким газом тут и не пахнет...))
        makkie
        makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        09 июля в 07:19
        Эпизод смотрят от начала до конца.
        По крайней мере должны, чтобы была справедливость.
        А её нет!
        mortid
        mortid ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        09 июля в 06:36
        Конечно не в камне, а в том кто его туда положил. А положил его туда Газпром, как и на всю страну, положил. И все довольны, ме-ме-ме, бе-бе-бе, нас стригут, а мы крепчаем.
        Camellot
        Camellot ответ Wolf77785 (раскрыть)
        09 июля в 06:12
        Как же фол рамоса на салахе? Это тоже проделки судей в сторону ливера?
        112910415
        112910415
        09 июля в 05:21
        по судейству Лапочкина - большущие вопросы !
        Asper
        Asper
        09 июля в 03:56
        Судьям надо уважать работу рефери.
        Мы играли с детьми.

        Чё?
        Переводчик, ээ, иди на...
        Владимир Немченков
        Владимир Немченков
        09 июля в 03:48
        Ребята вы там разберитесь между собой,Федун орет ВАР, плохо,второй смотрите вар....
        Владимир Немченков
        Владимир Немченков
        09 июля в 03:47
        Ребята вы там разберитесь между собой,Федун орет ВАР, плохо,второй смотрите вар....
        Wolf77785
        Wolf77785 ответ anfield1984 (раскрыть)
        09 июля в 02:29
        молчал бы, Ливерпуль, без судеских скандалов, о лч бы и мечтать не мог!!
        Wolf77785
        Wolf77785
        09 июля в 02:26
          Leha-ha50
          Leha-ha50 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
          09 июля в 01:56
          Главная беда Спартака - это нетерпеливость Федуна. Назови хоть одного тренера который отработал при Федуне 3 полных сезона?!? Нет таких! Обычно год - полтора. Каждый новый тренер раскручивал Федуна на нужных ему игроков, многие из которых не устраивали последующих тренеров. Текучка была просто огромная.
          Ну и еще - регулярные скандалы, которые в Спартаке стали уже настолько привычны , что перестали удивлять.
          Судейство - это тема особая. Нет ни одной команды , которая не пожаловалась на судейство в этом сезоне. Как вначале чемпионата "хоронили" Оренбург - просто ужас, а ведь ГАЗПРОМ спонсор?!? Ну а по сегодняшней игре высказать свое сугубо личное мнение : никто Спартак не убивал , все было вполне прозрачно и ничья вполне закономерна.
          Хотя лично я болел за Спартак сегодня и его победа давала шанс армейцам на ЛЧ. Но не смогли - это бывает.
          мангo
          мангo ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
          09 июля в 01:47
          Колян ну скажи мне если бы главбуху помогали то мы бы плелись столько игр без побед ?)) Сегодня ЦСКА пеналь отменили, да и вообще не помню уже кого нам помогали) а ты все про свой главбух бормочешь - Спонсор это тебе не главбух .У спартака лапа нехидая в РФС и бабло водится хотя у Локо покруче. будет.
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