Тедеско: «Я шокирован матчем. Судьи убивают „Спартак“ каждую игру»

Главный тренер «Спартака» поделился эмоциями после матча 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1). Немецкий специалист был удален в конце первого тайма за споры с судьей.

До последнего момента я не был уверен, идти ли на пресс-конференцию. Я шокирован матчем. Я уважаю работу судей. Это очень сложное дело. Но сегодня было дерби. Много эмоций. Судьям надо уважать работу рефери. Всё, что произошло сегодня, постоянно происходит со «Спартаком».

В соперниках был «Локо» — команда близка к Лиге чемпионов. И в который раз против «Спартака» принимаются неоднозначные решения. Я промолчу про сам факт пенальти, но Умяров до этого сыграл чисто в мяч против Мариу, но судья свистнул фол в пользу «Локо», что привело к пенальти.