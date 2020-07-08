Тедеско: «Я шокирован матчем. Судьи убивают „Спартак“ каждую игру»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями после матча 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1). Немецкий специалист был удален в конце первого тайма за споры с судьей.
До последнего момента я не был уверен, идти ли на пресс-конференцию. Я шокирован матчем. Я уважаю работу судей. Это очень сложное дело. Но сегодня было дерби. Много эмоций. Судьям надо уважать работу рефери. Всё, что произошло сегодня, постоянно происходит со «Спартаком».
В соперниках был «Локо» — команда близка к Лиге чемпионов. И в который раз против «Спартака» принимаются неоднозначные решения. Я промолчу про сам факт пенальти, но Умяров до этого сыграл чисто в мяч против Мариу, но судья свистнул фол в пользу «Локо», что привело к пенальти.
Мы играли с детьми. Если они не будут играть в тело, то нас будут убивать. Судьи убивают нас каждую игру. Не в первый раз против нас такое. Ситуация с Айртоном, Бакаевым — почему судьи не обратятся к VAR. А против нас VAR всегда используют. 8 желтых у Бакаева. Как это? Почему? Бакаев что, жёсткий игрок? Сюрприз ли это перед матчем «Сочи»? Все время принимаются решения против нас. И это не в одном матче, а постоянно. Таких случаев очень много.
ничего, скоро пойдешь на выход, прихватив пухлый чемоданчик отступных "народными" деньгами...
ничего, скоро пойдешь на выход, прихватив пухлый чемоданчик отступных "народными" деньгами...
не, ну конечно, может он назвал сестру Зидана прости.туткой)
не, ну конечно, может он назвал сестру Зидана прости.туткой)
8 желтых у Бакаева и все по делу, Зобнин вообще мистер хладнокровие, правда на пустом месте с локтя в моську бьёт изподтишка, ну и апофеоз - тактичный и скромный итало-немец тренер, которого постоянно удаляют)
8 желтых у Бакаева и все по делу, Зобнин вообще мистер хладнокровие, правда на пустом месте с локтя в моську бьёт изподтишка, ну и апофеоз - тактичный и скромный итало-немец тренер, которого постоянно удаляют)
Мясорубку. Господин Тедеско ваше величество.
Мясорубку. Господин Тедеско ваше величество.
Странные оправдашки.....
Посмотрел 2 матча...
В Краснодаре...и вчерашний "шедевр"....
Вывод один :
Пока молодые Семак и Мусаев выясняли кто из них лучший тренер....молодые да импортные Тодеско и Николич выясняли - кто из них худший тренер....
Вот и всё....и никаким газом тут и не пахнет...))
Странные оправдашки.....
Посмотрел 2 матча...
В Краснодаре...и вчерашний "шедевр"....
Вывод один :
Пока молодые Семак и Мусаев выясняли кто из них лучший тренер....молодые да импортные Тодеско и Николич выясняли - кто из них худший тренер....
Вот и всё....и никаким газом тут и не пахнет...))
По крайней мере должны, чтобы была справедливость.
А её нет!
По крайней мере должны, чтобы была справедливость.
А её нет!
Мы играли с детьми.
Чё?
Переводчик, ээ, иди на...
Мы играли с детьми.
Чё?
Переводчик, ээ, иди на...
Тамбов - левая пенка, левый гол в их ворота, не засчитанный гол Тамбов
тут, 8 минута (уже 2 жк) Локо, на 27 минуте уже 3 жк, причем за удар локтями, к примеру с Зенитом, локо бил трижды локтями( 1 раз до крови). но ЖК ни разу не получили, в итоге под конец получили чистый пенальти, а они начинают ныть, что их засуживают.. в какую психушку таких отправлять?!
Тамбов - левая пенка, левый гол в их ворота, не засчитанный гол Тамбов
тут, 8 минута (уже 2 жк) Локо, на 27 минуте уже 3 жк, причем за удар локтями, к примеру с Зенитом, локо бил трижды локтями( 1 раз до крови). но ЖК ни разу не получили, в итоге под конец получили чистый пенальти, а они начинают ныть, что их засуживают.. в какую психушку таких отправлять?!
Ну и еще - регулярные скандалы, которые в Спартаке стали уже настолько привычны , что перестали удивлять.
Судейство - это тема особая. Нет ни одной команды , которая не пожаловалась на судейство в этом сезоне. Как вначале чемпионата "хоронили" Оренбург - просто ужас, а ведь ГАЗПРОМ спонсор?!? Ну а по сегодняшней игре высказать свое сугубо личное мнение : никто Спартак не убивал , все было вполне прозрачно и ничья вполне закономерна.
Хотя лично я болел за Спартак сегодня и его победа давала шанс армейцам на ЛЧ. Но не смогли - это бывает.
Ну и еще - регулярные скандалы, которые в Спартаке стали уже настолько привычны , что перестали удивлять.
Судейство - это тема особая. Нет ни одной команды , которая не пожаловалась на судейство в этом сезоне. Как вначале чемпионата "хоронили" Оренбург - просто ужас, а ведь ГАЗПРОМ спонсор?!? Ну а по сегодняшней игре высказать свое сугубо личное мнение : никто Спартак не убивал , все было вполне прозрачно и ничья вполне закономерна.
Хотя лично я болел за Спартак сегодня и его победа давала шанс армейцам на ЛЧ. Но не смогли - это бывает.