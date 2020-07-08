Федотов: «„Сочи“ мог уйти от поражения в игре с „Зенитом“»

Главный тренер «Сочи» поделился мнением о матче, в котором его команда проиграла «Зениту» в рамках 27-го тура РПЛ (1:2).

Очень хорошее начало, неплохой первый тайм. Забили гол, был хороший момент еще. Ничего не позволяли сделать соперникам. Можно вспомнить момент с Дзюбой, где он боролся в штрафной, Малком забил в девятку… «Зенит» хотел подтвердить свое чемпионство, а мы прилагали все усилия. Даже проигрывая, мы имели пару моментов, когда могли уйти от поражения. Ребята выполняли план на игру. Единственное, что у нас не получилось — это заработать очки.

У нас короткая скамейка, не можем сделать качественные усиления. Не получалось еще в работе с мячом, но мне движения своей команды нравятся. Для первого раза Боковой неплохо вышел, хорошая школа — запомнился один удар, он освобождался от опеки, мог сравнять счет. Как буду настраивать команду на игру со «Спартаком»? Потребуется восстановление, мы возвращаемся домой и будет программа там.