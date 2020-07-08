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Федотов: «„Сочи“ мог уйти от поражения в игре с „Зенитом“»

08 июля 2020, 21:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о матче, в котором его команда проиграла «Зениту» в рамках 27-го тура РПЛ (1:2).

Очень хорошее начало, неплохой первый тайм. Забили гол, был хороший момент еще. Ничего не позволяли сделать соперникам. Можно вспомнить момент с Дзюбой, где он боролся в штрафной, Малком забил в девятку… «Зенит» хотел подтвердить свое чемпионство, а мы прилагали все усилия. Даже проигрывая, мы имели пару моментов, когда могли уйти от поражения. Ребята выполняли план на игру. Единственное, что у нас не получилось — это заработать очки.

У нас короткая скамейка, не можем сделать качественные усиления. Не получалось еще в работе с мячом, но мне движения своей команды нравятся. Для первого раза Боковой неплохо вышел, хорошая школа — запомнился один удар, он освобождался от опеки, мог сравнять счет. Как буду настраивать команду на игру со «Спартаком»? Потребуется восстановление, мы возвращаемся домой и будет программа там.

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Lao-Dzi
Lao-Dzi
08 июля в 22:35
Пустые разговоры.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 21:33
Мог да не смог...
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 21:04
а вот и не мог))
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