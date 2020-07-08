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Тедеско был удалён за претензии к арбитру матча «Спартак» — «Локомотив»

08 июля 2020, 21:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Сегодня, 8 июля, проходит матч 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1, перерыв).

На 41-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «Спартака» «Локомотив» заработал пенальти. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско бурно выражал недовольство решением арбитра. В итоге немецкий специалист получил 2 желтые карточки и был удален Сергеем Лапочкиным из технической зоны.

Уходя в подтрибунное помещение, Тедеско демонстративно хлопал в ладоши.

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Все комментарии
112910415
112910415
09 июля в 07:13
Лапочкин действовал очень, очень странно ..
а тренер перестарался с эмоциями
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 июля в 22:51
19 июля его отпустят на все четыре стороны.
ABir
ABir
08 июля в 22:49
Хорошо, что на Тедеско пенальти не назначили, а обошлось лишь удалением
cska1948
cska1948
08 июля в 22:49
"...Уходя в подтрибунное помещение, Тедеско демонстративно хлопал в ладоши."
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Ну и нахлопал себе дискву на пару матчей, как минимум.
starche
starche
08 июля в 22:42
Очередное безобразное поведение шоумена - физрука.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
08 июля в 22:34
еще и кривляется, профурсетка
Brigar
Brigar
08 июля в 22:33
Скоро Тедеско совсем удалят из РПЛ.
Caniggia
Caniggia
08 июля в 22:30
Судя по поведению этого психа, он сам напрашивается на увольнение.
goalaktika
goalaktika
08 июля в 22:28, ред.
К случаю 75летия победы, хорошо хоть не депортировали домой) легко отделался)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 июля в 22:15
Доменико разволновался чуть больше обычного. Должно быть в случае невыигрыша светит чемодан - вокзал - фатерланд.
vinyardrip
vinyardrip
08 июля в 22:10
Допрыгалась обезьянка
Evilhuman
Evilhuman
08 июля в 21:52
тедеску можно было удалять прямиком в Германию, всё равно скоро домой
Legend 6
Legend 6 ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
08 июля в 21:51
Я подожду разбора авторитетного специалиста. Спорить не буду. Я бы поставил штрафной.
RIR68
RIR68
08 июля в 21:50
допрыгался кузнечик)
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Legend 6 (раскрыть)
08 июля в 21:48
Пенальти чистейший
makkie
makkie
08 июля в 21:46
Жесть, кого из тренеров раньше так мочили?
Сёмин орал на судей, Евсеев кроет матом, Карпин прикладывает... молчу про Газзаева уже.
порт
порт
08 июля в 21:40
Нужно попить настой валерьянки, прокапаться и к новому году будет как новый.
beefs
beefs
08 июля в 21:39
а ВАР тоже не видит...
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 21:38
это финиш))) цорн ждёт тебя)))
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 21:37
Тедеска хочет домой - определенно!!!
Alex12357
Alex12357
08 июля в 21:37
Зарубежным тренерам нужно привыкать ,что в России судьи судят по Российским меркам ,а не Европейским и Мировым!
oFANATo
oFANATo
08 июля в 21:34
Не сдержал эмоций!
shlomo
shlomo
08 июля в 21:33
Все было ясно..на хрена попер на судью......глупо...эмоции не может сдержать...
Legend 6
Legend 6
08 июля в 21:31
Странное решение Лампочки.
Фол если и был, то до штрафной. Игрок Локо вбежал в штрафную и намеренно падал.
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