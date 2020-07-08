Тедеско был удалён за претензии к арбитру матча «Спартак» — «Локомотив»

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08 июля 2020, 21:30

Сегодня, 8 июля, проходит матч 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1, перерыв).

На 41-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «Спартака» «Локомотив» заработал пенальти. Главный тренер красно-белых бурно выражал недовольство решением арбитра. В итоге немецкий специалист получил 2 желтые карточки и был удален Сергеем Лапочкиным из технической зоны.

Уходя в подтрибунное помещение, Тедеско демонстративно хлопал в ладоши.