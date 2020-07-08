Тедеско был удалён за претензии к арбитру матча «Спартак» — «Локомотив»

Сегодня, 8 июля, проходит матч 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1, перерыв).
На 41-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «Спартака» «Локомотив» заработал пенальти. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско бурно выражал недовольство решением арбитра. В итоге немецкий специалист получил 2 желтые карточки и был удален Сергеем Лапочкиным из технической зоны.
Уходя в подтрибунное помещение, Тедеско демонстративно хлопал в ладоши.
а тренер перестарался с эмоциями
а тренер перестарался с эмоциями
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Ну и нахлопал себе дискву на пару матчей, как минимум.
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Ну и нахлопал себе дискву на пару матчей, как минимум.
Сёмин орал на судей, Евсеев кроет матом, Карпин прикладывает... молчу про Газзаева уже.
Сёмин орал на судей, Евсеев кроет матом, Карпин прикладывает... молчу про Газзаева уже.
Фол если и был, то до штрафной. Игрок Локо вбежал в штрафную и намеренно падал.
Фол если и был, то до штрафной. Игрок Локо вбежал в штрафную и намеренно падал.