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Чеферин: «Яшин и Понедельник сыграли огромную роль в истории УЕФА»

10 июля 2020, 10:54
СССРЛоготип футбольный клуб СССР2 : 1Логотип футбольный клуб ЮгославияЮгославияМатч завершен

Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил российских болельщиков с 60-летием победы сборной СССР на чемпионате Европы.

Футбол значительно изменился за последние шесть десятилетий. Тем не менее, легенды всегда будут оставаться легендами! Такие игроки, как Лев Яшин и Виктор Понедельник, — знаковые люди не только для советского футбола. Они сыграли свою роль в истории УЕФА. Они были частью сборной Советского Союза, которая триумфально стала первой командой, поднявшей над головой трофей Анри Делоне в Париже. Это произошло ровно 60 лет назад.

Я еще не родился, когда состоялся этот матч. Но я с детства развивал свой интерес к футболу, и узнал, как эта великая советская команда победила Югославию в финале. В те дни Словения была частью Югославии. Не было стыдно проиграть такой прославленной сборной, которая одержала победу над Югославией и на Олимпиаде-1956 в Мельбурне, завоевав золотые медали. Это был действительно золотой период для советского футбола.

Жаль, что мы не можем отпраздновать 60-летие триумфа советской сборной на Евро, который должен был проходить этим летом. Но память о победе команды Советского Союза, в составе которой было большое количество российских игроков, будет жить долго. И мы с нетерпением ждем следующего лета, когда сможем вспомнить это достижение на Евро-2020.

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ ДСА (раскрыть)
10 июля в 18:04
    gentlewolf
    gentlewolf
    10 июля в 15:42
    Главное самим это не забыть. А то появятся новые банеры про Яшина:(
    VAN ARM
    VAN ARM
    10 июля в 12:48
    Хорошо что это помнят
    mihaluch
    mihaluch
    10 июля в 12:21
    Да и люди другие были за бабло никто не играл.
    beefs
    beefs
    10 июля в 11:24
    были герои, не то что сейчас...
    ДСА
    ДСА
    10 июля в 10:57
    История которую уже никто не помнит.
    Evkora
    Evkora
    10 июля в 10:57
    Возможно, это так.
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