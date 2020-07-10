Обходит Руни и напоминает ван Перси. Новая звезда МЮ

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сегодня, 10:42

На наших глазах в «Манчестер Юнайтед» рождается новая звезда. Мэйсон Гринвуд забивает снова и снова. «Соккер.ру» — о том, как о таланте отзываются те, кто за ним наблюдает.

В последнем матче чемпионата Англии с «Астон Виллой» (3:0) Гринвуд снова забил. Уже 16-й свой гол за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне. Это впечатляет. Ведь не будем забывать, что парню всего 18 лет. А главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер с упоением теперь рассказывает, как не прогадал, когда решил расстаться с Ромелу Лукаку и Алексисом Санчесом – в том числе, чтобы открыть дорогу Гринвуду. Можно позавидовать прозорливости норвежца. Но не он первым понял, что Мэйсон – это клад. Причем даже не Алекс Фергюсон – мастер открытия талантов – это увидел. Больше других о Гринвуде-ребенке может рассказать Марк Сеньор, который работал тренером юношей «Манчестер Юнайтед» и разглядел Мэйсона… в шестилетнем возрасте, когда тот играл за скоромную команду из Брэдфорда «Айдл Джуниорс».

Марк Сеньор говорит:

Скауты впервые его увидели даже не во время его игры – они просматривали тогда другого футболиста. Мэйсон хотел присоединиться к местной команде из Брэдфорда, но был недостаточно взрослым. Поэтому он стоял и пинал мяч у края поля, ожидая, когда ему исполнится шесть лет. Как только это случилось, мы позаботились о том, чтобы наши люди посмотрели его первую игру. Команда, за которую он играл, никогда не побеждала, я думаю. Я не уверен даже, что они хотя бы забивали. И Мэйсон забил 16 в своем дебютном матче. Они победили со счетом 16:1. Шестилетний парень взорвал местные газеты!

Не стоит, наверное, говорить, что Мэйсона тут же пригласили в юношеский центр «Манчестер Юнайтед» в Галифаксе.

Он был приглашен в наш центр в тот же вечер. Я приехал на базу чуть раньше, чем должен был, а Мэйсон уже стоял на нашей парковке и играл об стену с мячом обеими ногами. Это было невероятно. Я спросил его: «Вы этот Мэйсон, который забил 16 голов? Это было легко для тебя?» Он посмотрел на меня и сказал: «Если бы не я, мы бы проиграли со счетом 0:1». Он был переведен в юношеский центр в Хаддерсфилде в более старшую возрастную группу. Все клубы быстро разузнали про Мэйсона и стали за ним следить.

Гринвуд успешно рос в академии МЮ и дебютировал в основной команде в марте 2019 года, выйдя на последние минуты триумфального матча в Лиге чемпионов с ПСЖ . Затем он стал самым молодым игроком основы МЮ в Премьер-Лиге, когда сыграл в возрасте 17 лет и 223 дней. А в еврокубках только Норман Уайтсайд играл за МЮ в более молодом возрасте, чем Мэйсон. Нынешний же сезон стал прорывным для Гринвуда, который, кажется, вот только вчера ворвался в основу.

Но сделал это так же ярко, как в свое время дебютировал в команде из Брэдфорда. Его гол «Брайтону» в конце июня позволил ему сравняться с последним рекордом Уэйна Руни, который забил шесть голов в Премьер-Лиге до своего 18-летия. Кроме того, Гринвуд стал самым молодым игроком МЮ за последние 36 лет, кому удалось забить десять мячей за команду. Он этого добился в возрасте 18 лет и 117 дней, проведя 34 матча за клуб. В последний раз подобного добивался в 1984 году все тот же Уайтсайд.

Специалисты отмечают, что Гринвуд был продуктивен, даже когда не было футбола! Можно заметить, как возмужала его фигура, как он набрал мышечную массу за время коронавирусного перерыва. Вот кто времени даром не терял точно. Несмотря на самый старт карьеры, Гринвуд уже собрал немало хвалебных отзывов. Вот только некоторые из них.

Гари Невилл – после матча с «Брайтоном»:

Мы дошли до того, что теперь нельзя оставить Гринвуда вне состава. Он очень сильно напоминает мне ван Перси, когда бьет с левой, смещаясь с правого края. Его уравновешенность, техника.

Робин ван Перси – еще в декабре:

Думаю, Мэйсон будет очень хорош, потому что в каждой игре он пытается меня копировать. Мой стиль, моя техника, моя левая нога, моя манера бить… я уверен, что в конечном итоге он будет очень хорош.

Маркус Рэшфорд – еще прошлым летом:

Он умный парень, который хорошо учится, но его природные способности даже пугают. Тренер делает хорошую работу, направляя его по верному пути. И чем правильнее это делать, тем больше проснется его талант.

Пол Скоулз – в ноябре:

Он спокоен, он хорошо работает с мячом. Я вижу, что Рэшфорд способен на блестящие вещи, это отличный игрок с замечательными голами. Но ему не хватает немного этого самообладания. Думаю, что Мэйсон в итоге станет лучшим бомбардиром, чем Маркус. Но они оба приносят новое качество в атаку МЮ – этого как раз не хватало.

Вы знаете, разница между Гринвудом, Рэшфордом и Марсьялем в том, что Мэйсон – от природы безжалостный финишер. Он видит шаг защитника и бьет у него между ногами, как это делал сам Сульшер раньше. Я думаю, у этого парня огромное будущее. У него есть все. Он играет как маленький ван Перси с точки зрения стиля. У него схожая работа ногами, он украшает футбольное поле.