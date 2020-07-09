Фабрегас назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде

Бывший полузащитник «Барселоны» , ныне выступающий за «Монако», назвал лучшего игрока, с которым он выступал за одну команду.

Это, очевидно, Лионель Месси. Я играл с ним с 13 лет. Определенно, его талант несравним ни с чем, что я видел в своей жизни.

Помимо таланта, для меня он был и соперником. Я не мог сравнить его ни с кем. Для меня он самый лучший на свете.

Он всегда хочет победить. Даже на тренировке, если он проиграет в игре пять на пять, он придет в ярость.