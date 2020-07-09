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Фабрегас назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде

09 июля 2020, 21:41

Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас, ныне выступающий за «Монако», назвал лучшего игрока, с которым он выступал за одну команду. 

Это, очевидно, Лионель Месси. Я играл с ним с 13 лет. Определенно, его талант несравним ни с чем, что я видел в своей жизни.

Помимо таланта, для меня он был и соперником. Я не мог сравнить его ни с кем. Для меня он самый лучший на свете.

Он всегда хочет победить. Даже на тренировке, если он проиграет в игре пять на пять, он придет в ярость.

Недавно и о самом Фабрегасе высказался его экс-одноклубник Андрей Аршавин

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ Incredulous (раскрыть)
10 июля в 19:14
Индивидуально Месси реально лучше по всем показателям не только тех кого ты назвал но и распиаренного Рона. Об этом говорит его статистика и эффективность полезности =)
ЮЗИК
ЮЗИК
09 июля в 23:21
Может так оно и было
Incredulous
Incredulous
09 июля в 23:16
Я хоть и болельщик Реала, но после подобных высказываний становится обидно за таких гениев футбола как Хави или Иньеста. Ведь именно они внесли самый весомый вклад в золотое время для Барселоны и сборной Испании. И как бы не пиарили Месси, ему никогда не дотянуться до настоящих мэтров футбола, вроде Хави, Иньесты или Роналдиньо.
yrasikos22
yrasikos22
09 июля в 22:07, ред.
Еще бы он Анри не назвал,Беркампа,Хави,Иниесту,короче кого попросили того и назвал...
STVA 1
STVA 1
09 июля в 21:59
С кем играл , того и назвал!
dimagas2
dimagas2
09 июля в 21:44
Не так долго и играл,да и не играл ,а на лавке сидел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 21:42
Значит так и будет...
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