«VAR по-прежнему остаётся посмешищем». Шмейхель — о пенальти в матче МЮ

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10 июля 2020, 00:37

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал эпизод в первом тайме матча 34-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и МЮ (0:3).

После фола защитника Эзри Консы на Бруну Фернандеше главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Виллы». Однако на повторах видно, что португальский хавбек сам наступил на ногу футболисту «Виллы».