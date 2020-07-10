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«VAR по-прежнему остаётся посмешищем». Шмейхель — о пенальти в матче МЮ

10 июля 2020, 00:37
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал эпизод в первом тайме матча 34-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и МЮ (0:3).

После фола защитника Эзри Консы на Бруну Фернандеше главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Виллы». Однако на повторах видно, что португальский хавбек сам наступил на ногу футболисту «Виллы». 

«Извините, но это не пенальти. VAR по-прежнему остается посмешищем», – написал Шмейхель в твиттере.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
10 июля в 15:34
Легенда МЮ, болеет за сына и хочет,что бы он выступал в ЛЧ, а Красные просто подпирают. Петя не Вар посмешище, а рефери, тем более такие решения должен главный принимать у монитора,а не из комнаты объяснять на пальцах,в ожидании звонка от САФа. Видать в кабинет привезли чемодан, значит пенальти Быть.
Там даже,если бы Бруно на мяч наступил, то поставили на точку. В принципе АВ сама виновата в своих бедах.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
10 июля в 13:09, ред.
Успехам клуба да,но есть и личный рекорд и часто люди поставившие его, хотят закрепиться подольше в статусе рекордсмена! За примером бегать не стоит, матч когда Ван Перси обогнал Патрика Клюверта и стал лучшим голеадором в истории сборной Нидерландов. Когда Ван Перси сравнялся первым мячом,он побежал праздновать с Клювертом, оба радовались, но когда забил второй,на Клюверте лица не было,а что им делить оба из одной страны
Союзник противников
Союзник противников
10 июля в 11:19
ВАРево-это не посмешище,это-преступление перед частью человечества,ещё верящей в футбол как одну из разновидностей коллективного вида спорта.
VAN ARM
VAN ARM
10 июля в 07:05
и так во многих моментах))
ДСА
ДСА
10 июля в 06:37
Судья знает как обойти ВАР.
mihaluch
mihaluch
10 июля в 06:15
Что поделаешь такой изобрели.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 05:36
Скоро роботы судить будут
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Ice van Reed (раскрыть)
10 июля в 02:17
Не знаю, вроде бы Петер бывший игрок Юнайтед, так что он наоборот должен радоваться успехам Юнайтед после паузы из-за вируса.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
10 июля в 02:02, ред.
Скорее Петер беспокоился по это поводу! А этот вечер настал!!!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Ice van Reed (раскрыть)
10 июля в 01:54
Да, скорее всего Петер беспокоится о том, что Лестер его сына не попадет в лч, вряд ли Петера интересовали Brummie, и о что они скорее всего вылетят.
Footbolista
Footbolista
10 июля в 01:12
На ВАРе сидят люди...
"Еrrare humanum est."...
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10
10 июля в 01:05
А по-моему пенальти. Дело было на линии, то бишь уже в штрафной
Ice van Reed
Ice van Reed
10 июля в 00:53, ред.
А что ему остаётся,в МЮ сынку дорога заказана!!! при ДДХ и Дине Херсонесе
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 00:46
При 0:3 жаловаться на ВАР - глупо!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
10 июля в 00:39
Да ясень пень тянут мю за уши,левая пенечка убила игру,бирмингемцы могли выйграть если не судья.
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