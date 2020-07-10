«VAR по-прежнему остаётся посмешищем». Шмейхель — о пенальти в матче МЮ

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал эпизод в первом тайме матча 34-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и МЮ (0:3).
После фола защитника Эзри Консы на Бруну Фернандеше главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Виллы». Однако на повторах видно, что португальский хавбек сам наступил на ногу футболисту «Виллы».
«Извините, но это не пенальти. VAR по-прежнему остается посмешищем», – написал Шмейхель в твиттере.
Там даже,если бы Бруно на мяч наступил, то поставили на точку. В принципе АВ сама виновата в своих бедах.
Там даже,если бы Бруно на мяч наступил, то поставили на точку. В принципе АВ сама виновата в своих бедах.
"Еrrare humanum est."...
"Еrrare humanum est."...