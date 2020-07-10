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Ибрагимович о своём будущем: «Я по-прежнему лучший, играть в ЛЕ – не моё»

10 июля 2020, 03:55

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в интервью La Gazzetta dello Sport высказался о ситуации в клубе и своём будущем.

Моё будущее? Ибра играет, чтобы что-то выиграть. В противном случае он остаётся дома. Мне говорили, что завершать карьеру в Америке – это слишком просто. Так что я вернулся в «Милан». Я здесь только из-за страсти к игре, ведь выступаю практически за бесплатно. 

Когда из-за ситуации с коронавирусом всё остановилось, я подумал, что, возможно, это знак, что мне пора заканчивать... К счастью, мы вернулись на поле. Моя голень с этим справилась. Я почти сразу был готов к возвращению в строй. Таков Ибра. Но мне сказали не торопиться.

Ибра был рождён для того, чтобы играть в футбол, и по-прежнему остаётся лучшим в этом деле. Посмотрим, как я буду чувствовать себя через 2 месяца, и что будет с клубом. Если ситуация не изменится, то, честно говоря, вряд ли вы увидите меня в «Милане» в следующем сезоне. Ибра – игрок не для Лиги Европы, как и «Милан» – клуб не для этого турнира.

Конфронтация с Газидисом (Прим. — гендиректор «Милана»)? Я говорил за себя и команду. Мне нужны были пояснения касательно моего будущего и будущего «Милана». Я сказал, что это не тот великий «Милан», частью которого я был раньше. Это правда. Но мы должны делать всё возможное даже в такой ситуации.

Ибра здесь, Ибра позаботится об этом. Я должен быть здесь, иначе вы потеряете болельщиков. Я не знаю, будет ли [в моей карьере] ещё один клуб после «Милана». Я никогда не любил исключать какие-либо возможности.

Я пойду только туда, где буду иметь определённый контроль, не туда, где моё слово не будет ничего значить. Я по-прежнему с огромным энтузиазмом отношусь к тому, что делаю.

Рангник может сменить Пиоли? Кто такой Рангник? Я даже не знаю, кто это такой.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
12 июля в 12:08
Все бы были с таким настроем, игра была бы фантастической. Так что зря смеётесь. За ним реально идут другие игроки. Кто-то пишет, что есть куча игроков лучше или круче... Но эти игроки не забивали таких голов,какие я видел у Ибры.
Rheinfall
Rheinfall
10 июля в 19:22
Самовлюбленный нарцисс!
Z. Kramer
Z. Kramer
10 июля в 18:48
Стоит попробовать в РПЛ.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
10 июля в 17:44
А помоему играть в ЛЕ всегда была его уровнем. И один гол в плей офф ЛЧ за всю карьеру играя при этом в самых багатых и сильных клубах мира как раз говорит именно про это.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
10 июля в 17:37
Ахаха, очередной бред. Ибра один из лучших игроков Серии А за последние годы и один из лучших напов в истории футбола
Baggio R.
Baggio R. ответ juvenale (раскрыть)
10 июля в 16:22
Да даже и близко с ними не стоит. В чем он только других превосходит, так это в длине носа и самомнении (хотя Роналду в этом бы с ним поспорил)))
juvenale
juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
10 июля в 15:38
ну просто когда его сравнивают с Роналду или Месси это смех вызывает))он даже не на уровне Баджо,Дель Пьеро,Тотти и тд
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ LOpp (раскрыть)
10 июля в 15:30
А это уже груповуха будет, жесткая.
Baggio R.
Baggio R. ответ juvenale (раскрыть)
10 июля в 15:28, ред.
Ну, если посмотреть статистику, то в Ювентусе он действительно не лучшее время провел. А ЛЧ, видать, не его турнир
juvenale
juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
10 июля в 15:19, ред.
так я и писал,что цыганович только в чемпионатах и играет,а в лч ноль...так в чемпионатах и Джеко и Тони играют и тд
Baggio R.
Baggio R. ответ juvenale (раскрыть)
10 июля в 15:10, ред.
Кроме одной игры и вспомнить нечего? А как же два аннулированных титула?
juvenale
juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
10 июля в 13:42
а что он в Юве показал?обо76ся против юнцов Арсенала?
Baggio R.
Baggio R. ответ juvenale (раскрыть)
10 июля в 13:13
Когда за Юве играл, тоже клоуном был?
Igo0rek
Igo0rek
10 июля в 12:31
Лучшим он никогда не был.
juvenale
juvenale
10 июля в 11:54
какой же цыгнович клоун))по факту он даже в 30 футболистов не входит за последние 30 лет.Даже в чемпионате Италии я назову человек 20 ,за последние 20 лет,которые были сильнее его
feris1
feris1
10 июля в 09:59
Мдаа мания величия у буратиныча просто зашкаливает)
Типа я Наполеон Банапарт.
Может пора шведу к психиатру обратиться?
ДСА
ДСА
10 июля в 08:56
Милан на Лигу Чемпионов пока не тянет.
Caniggia
Caniggia
10 июля в 08:55
Много высокомерных слов, но, скорее всего, по окончании сезона его выкинут из Милана и поедет он ещё песком трясти и воздух сотрясать о своих имперских амбициях и величии в Мальмё, где тихо закончит, сидя на лавке, а не играя в ЛЕ за Милан.
LOpp
LOpp ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
10 июля в 08:28
Михаил Славнов
Михаил Славнов
10 июля в 08:14
Ему бы в спартаке играть, да он не знает что это.
beefs
beefs
10 июля в 08:12
Надо же, победитель выискался...
cska vperiod
cska vperiod
10 июля в 08:04
Сам себя хвалит.
Эльмот
Эльмот
10 июля в 07:33
Блеснул в одном матче и понесло, не зря памятник разбомбили.
mihaluch
mihaluch
10 июля в 07:16
Должен играть радовать и удивлять.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 07:13
Я у вас еще не играл??? Тогда я иду к вам !!!
Foxes
Foxes
10 июля в 06:24
КЛОУН НОСАТЫЙ!
VAN ARM
VAN ARM
10 июля в 06:17
Одни понты))
STVA 1
STVA 1
10 июля в 05:17, ред.
Ибра от скромности не умрёт)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
10 июля в 04:18
Что будет если на день закрыть в одной комнате Злату и Кристину? Ужас.....
Ozabot
Ozabot
10 июля в 04:11
Человек говорит о себе в третьем лице. Пора уже и храм в свою честь открывать )))
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