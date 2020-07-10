Ибрагимович о своём будущем: «Я по-прежнему лучший, играть в ЛЕ – не моё»

Нападающий «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport высказался о ситуации в клубе и своём будущем.

Моё будущее? Ибра играет, чтобы что-то выиграть. В противном случае он остаётся дома. Мне говорили, что завершать карьеру в Америке – это слишком просто. Так что я вернулся в «Милан». Я здесь только из-за страсти к игре, ведь выступаю практически за бесплатно.

Когда из-за ситуации с коронавирусом всё остановилось, я подумал, что, возможно, это знак, что мне пора заканчивать... К счастью, мы вернулись на поле. Моя голень с этим справилась. Я почти сразу был готов к возвращению в строй. Таков Ибра. Но мне сказали не торопиться.

Ибра был рождён для того, чтобы играть в футбол, и по-прежнему остаётся лучшим в этом деле. Посмотрим, как я буду чувствовать себя через 2 месяца, и что будет с клубом. Если ситуация не изменится, то, честно говоря, вряд ли вы увидите меня в «Милане» в следующем сезоне. Ибра – игрок не для Лиги Европы, как и «Милан» – клуб не для этого турнира.

Конфронтация с Газидисом (Прим. — гендиректор «Милана»)? Я говорил за себя и команду. Мне нужны были пояснения касательно моего будущего и будущего «Милана». Я сказал, что это не тот великий «Милан», частью которого я был раньше. Это правда. Но мы должны делать всё возможное даже в такой ситуации.

Ибра здесь, Ибра позаботится об этом. Я должен быть здесь, иначе вы потеряете болельщиков. Я не знаю, будет ли [в моей карьере] ещё один клуб после «Милана». Я никогда не любил исключать какие-либо возможности.

Я пойду только туда, где буду иметь определённый контроль, не туда, где моё слово не будет ничего значить. Я по-прежнему с огромным энтузиазмом отношусь к тому, что делаю.

Рангник может сменить Пиоли? Кто такой Рангник? Я даже не знаю, кто это такой.