ГлавнаяНовости

«Зенит» опубликовал чемпионский перформанс болельщиков команды

10 июля 2020, 14:13

«Зенит» на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео перформанса, посвященного победе питерского клуба в чемпионате России по футболу.

Все новости
Клубы Германии проголосовали за допуск болельщиков на трибуны
04 августа Комментарии9
Хуслютдинов: «Если Кокорин будет играть достойно, то мы его примем»
03 августа Комментарии7
СлухиФедун передумал отдавать «Спартак» в управление болельщикам
01 августа Комментарии39
Матч за Суперкубок «Зенит» — «Локо» могут посетить около 7 тыс. болельщиков
30 июля Комментарии7
Ультрас «Динамо К»: «Луческу, обещаем вам самые тяжелые условия для работы»
27 июля Комментарии28
Фанаты «Спартака» попали на онлайн-трибуну матча «Зенит» — «Химки»
25 июля ФотоКомментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
10 июля в 20:14
Как всегда, всё чётко и красиво, с победой лучший клуб страны, Зенит ЧЕМПИОН
Brigar
Brigar
10 июля в 17:14, ред.
Интересно, как спартак будет отмечать 8-10-е место?
Legend 6
Legend 6 ответ LOpp (раскрыть)
10 июля в 17:01
Двойные стандарты
LOpp
LOpp
10 июля в 16:12
Полиция уже выехала?
Сколько человек забрали?
В Москве спартаковец ЗА ТОЖЕ САМОЕ повязали 70 человек
Svartalfheim
Svartalfheim
10 июля в 16:09
У Зенита все четко организовано, удачи в кубке страны со свинями.
feris1
feris1
10 июля в 15:51
Ещё раз Зенит с чемпионством!
ermak6848
ermak6848
10 июля в 15:14
С Победой фк " ЗЕНИТ " из Санкт - Петербурга !!!
Footbolista
Footbolista
10 июля в 15:11
Фаеры...фанаты...и никаких уголовных дел...ааа...это ж зенит...Семен Семенович)
Не верю 90-м
Не верю 90-м
10 июля в 14:37
Свиням такого долго не видать.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
10 июля в 14:32, ред.
Подготовка к перфомансу:
- На первый-второй рассчитайсь! Первые - дзюбы, вторые - азмуны! Погнали!
makkie
makkie
10 июля в 14:18
Чемпионский "коридор" от Дзюбы был? 😂
Happyboy Barca
Happyboy Barca
10 июля в 14:16
бенфика заноза .
Zenit_84
Zenit_84
10 июля в 14:14
С победой, Зенитушка!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100