«Зенит» опубликовал чемпионский перформанс болельщиков команды

«Зенит» на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео перформанса, посвященного победе питерского клуба в чемпионате России по футболу.
«Зенит» на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео перформанса, посвященного победе питерского клуба в чемпионате России по футболу.
Сколько человек забрали?
В Москве спартаковец ЗА ТОЖЕ САМОЕ повязали 70 человек
Сколько человек забрали?
В Москве спартаковец ЗА ТОЖЕ САМОЕ повязали 70 человек
- На первый-второй рассчитайсь! Первые - дзюбы, вторые - азмуны! Погнали!
- На первый-второй рассчитайсь! Первые - дзюбы, вторые - азмуны! Погнали!