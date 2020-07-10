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17-летний вратарь «Ростова» Попов направил деньги больным детям

10 июля 2020, 15:09

17-летний голкипер «Ростова» Денис Попов помог детям с онкологическими заболеваниями.

Попов рассказал, что отказался от бесплатных пожизненных поездок на такси «Ситимобил», которые ему предоставила компания после игры с сочинским клубом.

После матча с «Сочи» ребята из «Ситимобил» предложили мне пожизненные поездки на такси. Спасибо им за такое предложение. Но я свое еще заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас. Решили передать эти деньги детям с онкологическими заболеваниями, которым помогает «Фонд Хабенского».

А таксисту из Ростова, который хотел нанести мою фотку на машину, подписал мяч.

Добро — это действие.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
16 июля в 08:47
Respect Дениса Попова. 👍👍👏👏
Игорь Волков
Игорь Волков
10 июля в 20:30
Кокорин наверное чуть не подавился прочитав это
Brigar
Brigar
10 июля в 16:03
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    10 июля в 16:01
    А дзюбан с зарплатой в сотни раз больше за копейку удавится
    Юрниекс
    Юрниекс
    10 июля в 15:53
    Пацан еще...но уже мужчина..
    drug01
    drug01
    10 июля в 15:53
    Вот это пример для молодёжи
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    10 июля в 15:52
    Ну что сказать??? Парень поступил по мужски и за это ему огромное уважение. А ведь будь на его месте небедная наша звезда, наверняка бы было снято видео про бесплатную поездку и выложено в интернет.
    Респект парнишке!!!
    Caniggia
    Caniggia
    10 июля в 15:32
    Красавчик!
    mihaluch
    mihaluch
    10 июля в 15:24
    Всё в жизни хорошо.
    apy4k98gw5pz
    apy4k98gw5pz
    10 июля в 15:19
    Молоток!
    "Значит, нужные книги ты в детстве читал!"
    Давайте думать
    Давайте думать
    10 июля в 15:17
    Молодец , удачи парнишке!!!
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