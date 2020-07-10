17-летний вратарь «Ростова» Попов направил деньги больным детям

17-летний голкипер «Ростова» помог детям с онкологическими заболеваниями.

Попов рассказал, что отказался от бесплатных пожизненных поездок на такси «Ситимобил», которые ему предоставила компания после игры с сочинским клубом.

После матча с «Сочи» ребята из «Ситимобил» предложили мне пожизненные поездки на такси. Спасибо им за такое предложение. Но я свое еще заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас. Решили передать эти деньги детям с онкологическими заболеваниями, которым помогает «Фонд Хабенского».

А таксисту из Ростова, который хотел нанести мою фотку на машину, подписал мяч.

Добро — это действие.