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Не скучал на карантине! Футболист выбил 12 миллиардов рублей для детей

17 июня 2020, 17:41
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Молодой форвард показал пример спортсменам разных стран. «Соккер.ру» впечатлен успехом Рэшфорда.

Джейн Кин-Смит – парикмахерша, во время пандемии не работала. Конечно, мать, которая одна воспитывает четырех детей – и один ребенок заболел, требует постоянного ухода, получала социальную помощь и родня поддерживала, но денег было в обрез.

Поэтому новость, что Рэшфорд поднял шум и вынудил правительство Англии выделить 120 млн фунтов на программу помощи детям из малообеспеченных семей, хотя поначалу чиновники отказывались и обещали значительно меньше, женщина встретила с радостью.

Джейн будет получать по 15 фунтов в неделю на каждого ребенка даже во время летних каникул в форме ваучеров на питание. Рэшфорд почти сразу занялся этой проблемой, когда начался карантин. Логика Маркуса простая – если бы пандемия застала его школьником, а не известным нападающим, то самому пришлось полагаться на бесплатные обеды.

Так раньше питался, ведь из небогатой семьи, всегда использовал возможность подкрепиться в школьной столовой. А иногда и в пункты выдачи продуктов для малоимущих наведывались с матерью, которая поднимала на ноги троих сыновей без мужа. Рэшфорд помнит, как это недоедать, поэтому Маркус для начала начал кормить малоимущих в целом.

Хотя Англия – очень богатая страна, голодных прибавилось. Повлияло совпадение сразу нескольких факторов – выход из ЕС, пандемия, безработица среди нелегальных мигрантов. Есть такие города, как Болтон, где в отдельных районах процент недоедающих детей добрался до критических показателей, так что помощь Маркуса вовремя подоспеет.

Если семья небогатая – например, иммигрантов, которые работают на низкооплачиваемой должности в дорогущем Лондоне, где эта работа хотя бы есть, то для них даже 15 фунтов в неделю на ребенка – деньги. Особенно с учетом, что раньше семейный бюджет был разгружен за счет школьных обедов, а теперь и работы меньше, и еду надо самим купить, ведь затяжные каникулы.

Маркус правильно сделал, что поднял шум, пока политики стояли в стороне от проблемы. Рэшфорд сначала дал свои деньги, чем мотивировал крупные компании – серьезные дяди решили включиться, существующий фонд, которому помогал Маркус, смог собрать 20 миллионов фунтов – в районе 1.7 миллиардов рублей, и средства уже были потрачены, чтобы сотни тысяч людей во время пандемии получали доступ к бесплатным обедам.

А дальше форвард МЮ решил, что раз есть локальный успех – нужно помочь всем детям в Англии. Рэшфорд обратился к правительству, и хотя поначалу ему отказали – денег нет, обстоятельства сложились в пользу форварда. Борис Джонсон не решил отшить Маркуса. Нельзя сказать, что Рэшфорд прямо спас от голодной смерти миллионы детей – это неправда, ведь даже уровень безработицы в Англии не вырос рекордно вопреки негативным прогнозам.

Но есть нюанс. Учитывает ли официальная статистика нелегальных работников, зарплаты в конвертах? Если у богатых англичан уровень роста доходов замедлился, или стали получать меньше, то самые бедные ощутили на себе финансовый удар пандемии первыми. Вот их детей и поддержал форвард МЮ. Инициатива прекрасная, и даже немного страшно, что в России, где уровень безработицы заметно выше, чем в Великобритании, не нашлось похожего примера.

В том числе помощь могла оказываться в виде продуктовых талонов – лишними бы не стали. Прекрасно, что российские футболисты откликаются на крик о помощи больным детям, разумеется, многие игроки персонально и негласно помогают намного чаще, чем об этом рассказывают. Однако пример Рэшфорда показал, что даже если тебе мало лет, у тебя нет статуса короля МЮ – как был у Кантона или Роналду, но ты реально хочешь помочь, то выход найдется.

Маркус грамотно построил саму кампанию рекламы своей идеи – похоже, ему помогает его девушка Люсия Лои, которая профессионально занимается пиаром, форвард был настойчивым и вежливым. Рэшфорд строит имидж так, чтобы ему доверяли и большие компании, и люди, которым помогает. Например, немой мальчик написал Маркусу, что будет конкурс стихов в его школе, и он хотел бы, чтобы Рэшфорд побыл на нем судьей.

Разумеется, форвард откликнулся, а чтобы добавить драйва истории – вот тут заметна рука его девушки из мира рекламы, форвард также взял уроки языка жестов. Конечно же, у него ничего толком не получилось, а сами стихи просто во время карантина прислали по почте, но сам факт, что нашел время, не отказал. И параллельно впрягся в серьезную кампанию. Непросто собрать 20 млн фунтов – именно столько сам Маркус выбил из корпораций.

Одна логистика чего стоит – большую работу проделали! Рэшфорд – красавец, и хотя было видно, что британские политики мечтали сделать вид, что проблемы с питанием детей из небогатых семей в их очень богатой стране не существует, Маркус стал героем буквально миллионов родителей по всей Великобритании. Помощь получат только семьи, чей доход подразумевает проблемы с покупкой продуктов, а для правительства это тоже беспроигрышный вариант.

Ваучеры пойдут на продукты, и даже если семья не использует их сразу, то всегда сможет позже купить на них что-то в продуктовых магазинах. Получается, что государство выдает деньги, часть из которых вернется обратно налогами, а еще поддержат бизнес – потери компаний, что занимались доставкой продуктов или приготовлением еды для школ, заметно выросли. Стимулировать расходы в такой период умно.

Во многих развитых странах, где правительству не плевать на людей, миллионам людей выделяют финансовую помощь, ведь понимают – в такое время люди потратят деньги на питание, а не развлечения, сидя на карантине. Ваучеры, которые выбил для примерно 1.3 миллионов школьников Рэшфорд – плюс ему в карму, ведь не исключено, что такие обеды достанутся сейчас и будущим звездам сборной Англии.

Если Маркус, хотя рано и давно стал миллионером, помнит, как его семье помогало подобное школьное питание, то и другие запомнят, что Рэшфорд не сидел в особняке, дурея от безделья, а занялся делом не для себя, а для других. Форвард МЮ не таранил пьяным чужие автомобили после незаконной вечеринки, не заказывал домой проституток, не приглашал сомнительных подружек, что потом катали на него заявления в полицию, ложно обвиняя в изнасиловании, как другие английские футболисты.

Маркус определенно стал героем карантина в Англии, а еще должен стать примером для спортсменов разных стран. Сейчас такое время, что даже в Великобритании, где все под большим контролем, чем почти во всех других европейских государствах, не говоря о бедных регионах на других континентах, нужна публичная поддержка нуждающихся со стороны публичных личностей. Хуже не станет, если в России парочка футболистов зададут себе за ужином вопрос: а сейчас точно у каждого достаточно денег на еду?

Рэшфорд вот задал, специалисты в анализе информации и социологии встали на его сторону – нашли сотни тысяч детей, которым обеды не будут лишними, и раскрутили Бориса Джонсона на широкий, но не такой уж дорогой для государства жест. Пока у детей вынужденные каникулы, их не оставят голодными. И даже если у родителей пока есть деньги на еду – смогут сохранить ваучеры на будущее, ведь точку в войне с вирусом не поставили, неизвестно, как все сложится дальше.

Рэшфорд – красавец, и пусть его примеру следуют остальные футболисты. У них есть право голоса, есть стартовый капитал для запуска подобных акций и есть информационные площадки, что поддержат подобные инициативы. О кампании Маркуса написали все СМИ в Англии, и все СМИ напишут о похожем успехе любого российского футболиста. Раз в РФ сейчас официальный уровень безработицы в полтора раза выше, чем в Великобритании, то абсолютно точно есть те, кому нужна помощь, даже если конкретно ваши знакомые справляются.

В современном мире каждый живет в информационном пузыре, за пределы которого редко выходит – мы видим только ту часть реальности, которая в поле зрения. Неполноценное питание точно есть рядом с вами. Причем не только среди детей, но и среди, например, пенсионеров. Просто поделите минимальную российскую пенсию на дни и получите около 300 рублей в сутки. Этого достаточно, чтобы прокормиться, оплатить коммунальные услуги и поход в аптеку?

Англичанам повезло, что у них есть Рэшфорд – сразу поддержал бездомных, их со своего кармана кормил обедами, а потом настоял на своем, поэтому британские дети получат питание, невзирая на каникулы. Хитрые политики хотели сделать вид, что раз школы не работают – детям из небогатых семей не нужны привычные обеды, но Маркус пробил точно в цель. 10.5 миллиардов рублей выбил из чиновников, еще около 2 миллиардов собрал с помощью корпораций и вложился сам. Целеустремленный малый, удачи ему на футбольном поле!

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:56
Молодец!
Сейчас чуть ли не в каждой стране нужен свой Рэшфорд,
Munutd
Munutd
вчера в 07:41
Всегда говорил что Маркус это будущее МЮ. Удачи ему.
Павел Якунин
Павел Якунин
вчера в 00:37
Молодец!
Yurza
Yurza
17 июня в 20:22
Не много таких.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
17 июня в 20:15
Респект ,не хватает в России профсоюзов чтоб чиновников толпой шевелить
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
17 июня в 19:29
Молодец Маркус Рэшфорд
Hoyar
Hoyar
17 июня в 18:51
Молодец, что тут скажешь, манки приучили что обычно жен у одноклубников уводят, жвачки жуют или ботинками бросаются, а тут такое.
BDA8181
BDA8181
17 июня в 18:03
Красавец. Дай бог здоровья ему и успехов на футбольных полях.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
17 июня в 17:52
Аплодирую. И это пока его земляки грилиши и хадсоны-одои в барах пили и со жрицами время проводили.
Любые испытания показывают, кто есть кто в этом мире.
VAN ARM
VAN ARM
17 июня в 17:51
это как так)))
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