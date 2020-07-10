Матчи «Рубин» – «Ростов» и «Локомотив» – ЦСКА перенесены на 16 июля

Матчи 29-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов» и «Локомотив» — ЦСКА перенесены с 15-го на 16 июля. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура. Для функционирования системы на всех матчах финального отрезка сезона РПЛ согласовала переносы матчей с клубами, после чего вышла с обращением в Российский футбольный союз.
Бюро Исполкома РФС рассмотрело предложение РПЛ и внесло изменение в календарь – два матча 29-го тура были перенесены на 16 июля. «Рубин» и «Ростов» сыграют 16 июля в 18:00, московское дерби «Локомотива» и ЦСКА начнётся в 20:30.
Уже и с VAR не могут разобраться.
Хотя зачем теперь Дюкову напрягаться, зенит то уже протащил в чемпионы.
Уже и с VAR не могут разобраться.
Хотя зачем теперь Дюкову напрягаться, зенит то уже протащил в чемпионы.
Вышли одни ВАРовцы, зашли другие. Похоже, что тащат москвичей в ЛЧ. Объехать Ростов и Краснодар любым способом...
Вышли одни ВАРовцы, зашли другие. Похоже, что тащат москвичей в ЛЧ. Объехать Ростов и Краснодар любым способом...
Забавно, что с точки зрения свиней если ЦСКА побеждает - судьи тащат. Если спартак проигрывает - судьи душат. А то, что спартак это аутсайдер чемпионата - для свиней открытие. Нормально их Федун прикормил - красиво пляшут под его дудку
Забавно, что с точки зрения свиней если ЦСКА побеждает - судьи тащат. Если спартак проигрывает - судьи душат. А то, что спартак это аутсайдер чемпионата - для свиней открытие. Нормально их Федун прикормил - красиво пляшут под его дудку
и шариков сорвав шинель
поставил бережно на полку
шанель... :)
и шариков сорвав шинель
поставил бережно на полку
шанель... :)
Спартак продолжают душить
Спартак продолжают душить