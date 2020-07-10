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Матчи «Рубин» – «Ростов» и «Локомотив» – ЦСКА перенесены на 16 июля

10 июля 2020, 16:27

Матчи 29-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов» и «Локомотив» — ЦСКА перенесены с 15-го на 16 июля. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура. Для функционирования системы на всех матчах финального отрезка сезона РПЛ согласовала переносы матчей с клубами, после чего вышла с обращением в Российский футбольный союз. 

Бюро Исполкома РФС рассмотрело предложение РПЛ и внесло изменение в календарь – два матча 29-го тура были перенесены на 16 июля. «Рубин» и «Ростов» сыграют 16 июля в 18:00, московское дерби «Локомотива» и ЦСКА начнётся в 20:30.

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oFANATo
oFANATo
10 июля в 22:54
Опять РФС с питерским Дюковым косячат.
Уже и с VAR не могут разобраться.
Хотя зачем теперь Дюкову напрягаться, зенит то уже протащил в чемпионы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 19:37
Мне непонятно: что, 8 матчей в один день ВАР не осилит? Даже если они в разное время?
Вышли одни ВАРовцы, зашли другие. Похоже, что тащат москвичей в ЛЧ. Объехать Ростов и Краснодар любым способом...
cska1948
cska1948 ответ For56tas (раскрыть)
10 июля в 18:49
Да мы и не против! А вот тарасовские почему-то упираются, ну ни как не хотят быть наверху! Говорят, что середина таблицы для них самое УЮТНОЕ место!
Армейская душа
Армейская душа ответ LOpp (раскрыть)
10 июля в 18:14
Я думаю даже на первое. Всерьёз взялись.

Забавно, что с точки зрения свиней если ЦСКА побеждает - судьи тащат. Если спартак проигрывает - судьи душат. А то, что спартак это аутсайдер чемпионата - для свиней открытие. Нормально их Федун прикормил - красиво пляшут под его дудку
Альфи
Альфи ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
10 июля в 18:04
.....уж мы душили их душили
и шариков сорвав шинель
поставил бережно на полку
шанель... :)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 17:21
А узнали об этом совсем недавно...
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 17:16
Ну, если клубы согласны, то почему бы и не перенести.
For56tas
For56tas
10 июля в 17:15
Коней и свиней все время тащат выше.
ДАША Д
ДАША Д
10 июля в 17:13, ред.
Это что бы договорняки играть.
VAN ARM
VAN ARM ответ Footbolista (раскрыть)
10 июля в 17:04
Главное что бы не заВАРили))))))
VAN ARM
VAN ARM
10 июля в 17:03
Вот тут смогли)))) хотя разницы и не заметно есть он или нет)))
drug01
drug01
10 июля в 16:56
Днем раньше днем позже нет разницы
cska vperiod
cska vperiod
10 июля в 16:48
Значит будем играть 16-го.
Footbolista
Footbolista
10 июля в 16:46
сВАРят коней...
LOpp
LOpp
10 июля в 16:41
цска тянут на 2-ое место. Все понятно.
shlomo
shlomo
10 июля в 16:40
Выбранная стратегия ВАР с нетерпимыми условиями проведения.... Теперь будет повод красиво подумать... А там товарищи посовещаются...и определят кто и как должен будет сыграть....
AmIIIeR89
AmIIIeR89
10 июля в 16:29
Вар во всех матчах
Спартак продолжают душить
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