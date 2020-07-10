Матчи «Рубин» – «Ростов» и «Локомотив» – ЦСКА перенесены на 16 июля

Матчи 29-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов» и «Локомотив» — ЦСКА перенесены с 15-го на 16 июля. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура. Для функционирования системы на всех матчах финального отрезка сезона РПЛ согласовала переносы матчей с клубами, после чего вышла с обращением в Российский футбольный союз.