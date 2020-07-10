Следующий сезон Бундеслиги начнётся 18 сентября

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10 июля 2020, 16:17

Стала известна дата начала нового сезона в Германии.

Первые матчи Бундеслиги сезона-2020/21 состоятся 18 сентября. Заключительный тур пройдет 22 мая 2021 года. Стыковые матчи за место в высшем дивизионе пройдут 26 и 29 мая.

Игра за Суперкубок Германии запланирована на 30 сентября.

Также отмечается, что зимний перерыв будет сокращен (Бундеслига возобновится в первые выходные января).

С итогами прошлого сезона Бундеслиги вы можете ознакомиться по ссылке.