Стала известна дата начала нового сезона в Германии.
Первые матчи Бундеслиги сезона-2020/21 состоятся 18 сентября. Заключительный тур пройдет 22 мая 2021 года. Стыковые матчи за место в высшем дивизионе пройдут 26 и 29 мая.
Игра за Суперкубок Германии запланирована на 30 сентября.
Также отмечается, что зимний перерыв будет сокращен (Бундеслига возобновится в первые выходные января).
С итогами прошлого сезона Бундеслиги вы можете ознакомиться по ссылке.
Следующий сезон Бундеслиги начнётся 18 сентября, чемпионом будет бавария
Следующий сезон Бундеслиги начнётся 18 сентября, чемпионом будет бавария