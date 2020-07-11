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На финал Кубка России могут допустить более 10% зрителей

11 июля 2020, 14:50

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил, что министерство спорта Свердловской области рассчитывает на то, что вместимость «Екатеринбург-Арены» на финале Кубка России будет более 10% от максимальной.

Существуют регламенты, к нам приезжали инспекторы, которые контролируют подготовку Екатеринбурга. Могу сказать, что после чемпионата мира нам ничего не страшно.

Вопрос о билетах будет обсуждаться, когда будут известны команды — участницы финала. Ценовая политика будет определена, когда станет понятна позиция Роспотребнадзора, хотя я уверен, что к этому времени все будет хорошо. Думаю, будет больше 10%.

В финале турнира встретятся победители полуфиналов между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», а также подмосковными «Химками» и екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 19 июля

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Сп62
Сп62
15 июля в 21:52
Если в финале играют Зенит и Химки, то болельщиками на трибунах будут только уральцы? Ведь гостям билеты согласно регламенту не положены.
112910415
112910415
11 июля в 15:12
Оптимистично и позитивно !
Байкал-38.
Байкал-38.
11 июля в 15:03, ред.
Главное всем быть в масках!
Fides
Fides
11 июля в 15:02
Очень мало.
drug01
drug01
11 июля в 14:59
Это уже прогресс!
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 14:51
Походу больше и не ходят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 14:51
Это же здорово!
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