На финал Кубка России могут допустить более 10% зрителей

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11 июля 2020, 14:50

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил, что министерство спорта Свердловской области рассчитывает на то, что вместимость «Екатеринбург-Арены» на финале Кубка России будет более 10% от максимальной.

Существуют регламенты, к нам приезжали инспекторы, которые контролируют подготовку Екатеринбурга. Могу сказать, что после чемпионата мира нам ничего не страшно. Вопрос о билетах будет обсуждаться, когда будут известны команды — участницы финала. Ценовая политика будет определена, когда станет понятна позиция Роспотребнадзора, хотя я уверен, что к этому времени все будет хорошо. Думаю, будет больше 10%.

В финале турнира встретятся победители полуфиналов между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», а также подмосковными «Химками» и екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 19 июля.