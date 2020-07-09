«Зенит» — российский «Ювентус». Годами могут быть первыми в РПЛ

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вчера, 22:00

«Соккер.ру» оценивает мысль, что футбольная чемпионская интрига в РПЛ приказала долго жить.

«Зенит» мечтает выиграть десять чемпионских званий до столетия – в 1925-м году, и это реальная цель, если конкуренты продолжат ошибаться на дистанции, а Семак – выигрывать в чемпионате. Реально ли увидеть в РПЛ серию из пяти-шести чемпионств одного клуба подряд, как в Серии А, Бундеслиге или Лиге 1?

За серию чемпионств. Стабильность команды

Крепкие, причем морально не уступают ни одному конкуренту, хотя «Уфа» и «Локомотив» по стилю игры – вязкому, жесткому, для них являются самыми неудобными, потому именно им Семак и проигрывал. Но со всеми остальными, как прямыми конкурентами, так и середняками, «Зенит» расправлялся в этом сезоне достаточно уверенно. Сами не всегда играли круто, но петербуржцы заметно стабильнее, чем конкуренты. И это отражено в таблице.

Против новых трофеев. Неизбежные потери

Уберите двух человек – Ивановича и Азмуна, и «Зенит» будет совершенно другим. Также нет и близко замены для Барриоса, если колумбийца заберут в топ-5, или же пропустит игры по другой причине. Опорника после лучших сезонов Хави Гарсии искали долго, нашли, но тут как с центральным форвардом – в любой момент могут потерять. Неизбежность расставаний с игроками – у некоторых контракты истекают (Кузяев), а другие могут завершить карьеру (Жирков), а также понимание, что набрать одних иностранцев нельзя – будет новый лимит, ограничивает радужные прогнозы, что «Зенит» станет российской «Баварией».

За серию чемпионств. Огромный бюджет клуба

Целых 17.5 миллиардов рублей вкачали в «Зенит» в прошлом году. И вряд ли в прошлых сезонах бюджет был заметно ниже. Петербуржцы всегда щедро давали деньги на футбол, но оказалось, что суммы еще выше, чем озвучивали бывшие менеджеры. Суммарные расходы «Локомотива» и «Спартака» ниже, чем расходы одного «Зенита». Более того, на чемпионов приходится каждый четвертый рубль в РПЛ . Они настолько богатые, что любое место, кроме первого – страшный позор.

Против новых трофеев. Амбиции «Краснодара»

У «горожан» веселая команда, но когда немного повзрослеет – даже сил воспитанников, вроде Сафонова, Уткина и Сулейманова, хватит Мусаеву, чтобы в одном конкретно взятом сезоне навязать «Зениту» серьезную борьбу за первое место. Пока «Краснодар» в решающих матчах два года подряд уступал, но нет там однозначного и невосполнимого разрыва. Также есть объективные обстоятельства, что позволяют верить, что «Краснодар» может прибавить значительнее, чем «Зенит», если начинать отсчет сегодня.

За серию чемпионств. Отсутствие давления извне

Кто придушит чемпионские амбиции «Зенита», Дюков? Может, в РПЛ , если Прядкина снимут, придет не человек из РФС ? Одна из причин, почему клубы единогласно переизбрали президента – боязнь, что глава РФС получит полный контроль над союзом и лигой, а этого клубы боятся, ведь и так «Зенит» по футболу может остаться первым на годы. Отсутствие давления на арбитров и прочих шалостей – важный фактор. Обратите внимание, что трудно найти чемпиона РПЛ , которого весь сезон «топили». Обычно или нейтралитет, или лояльность помогают выиграть трофей.

Против новых трофеев. Реваншизм москвичей

«Динамо», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА достаточно богатые, чтобы играть лучше. Одновременно неготовность каждого по отдельности не отменяет другого сценария сбрасывания чемпиона с трона – «Зениту» могут навязать в одном из сложных сезонов коллективную борьбу. Хватит правильного отношения к матчам против северян со стороны четырех московских клубов, чтобы Семак терял очки. И это уже намек на чемпионскую борьбу. В этом сезоне «Зенит» оставили на вершине в гордом одиночестве, но тут и вина соперников – не работают, как следует. Но ведь могут!

За серию чемпионств. Удобные соперники-середняки

«Оренбург» еще может развалиться, хотя это крепкий клуб с небольшим бюджетом, поэтому генеральному спонсору «Зенита» выгодно кормить его через дочернюю компанию. А если в РПЛ будет парочка клубов – еще «Сочи» или «Урал», которые или никогда не обыгрывали северян в РПЛ , или давно этого не делают, то автоматически упростится путь Семака к новому титулу. Ведь чем хороши такие соперники? Почему-то они еще и «Спартак» с компанией кусают яростно, не только «Зениту» проигрывают стабильно.

Против новых трофеев. Зависимость от климата

Климата внутри коллектива. Семак со своими помощниками достигли того, чего не смог добиться Спаллетти в конце карьеры в Санкт-Петербурге, Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини, а именно исключил из уравнения склоки в раздевалке. Во многом благодаря Ивановичу, благодаря тому, что коллектив воспринимает лидерские позиции Дзюбы. Но это шаткое равенство, ведь недовольные есть всегда – хотя сейчас это Дриусси, что не станет новым Денисовым. Но стоит неправильно выбрать замену Ивановичу и Азмуну в будущем – могут появиться конфликты, которые губили не раз.

Мнение читателей. Верите в серию чемпионств «Зенита»?

Когда титулы сами идут в руки, то грех отдавать новый кубок московским клубам или «Краснодару». У ЦСКА и «Спартака» перестройка, у «Локомотива» — конфликты в руководстве, что привели к потере Семина, так что защита титула читалась и состоялась досрочно.

В таких условиях «Зениту» несложно сохранять первое место, особенно с учетом всего, что перечислено выше – колоссальный финансовый разрыв, наличие удобных соперников, не старый и удачливый в РПЛ наставник Семак – уже восьмикратный чемпион страны, если суммировать титулы игрока и тренера.

«Ювентус», «Бавария» или ПСЖ тоже не всегда круто играют, у них бывают внутренние конфликты, гранды меняли за последние годы тренеров. И чемпионы снова и снова. Так что даже если «Зенит» ждет перестройка состава – перемены в атаке и центре защиты, если будут отрезки, когда увидим слабый футбол, это не отменит высокие шансы на итоговый успех.

«Зенит» дождался, когда обнищали все, кроме него, другие режут расходы, а петербуржцы обмывают титул. Северяне сами могут действовать скромнее на трансферном поле, ведь их спонсор тоже не добавил в кризис, но разрыв сохранят, а это значит – «Зенит» останется фаворитом ближайших лет, а путь к чемпионству любого другого клуба будет включать в себя провал Семака. Если же все будет в порядке с фаворитом, то Дзюба еще не раз отпразднует чемпионство.

В принципе, многие ждали начало серии даже раньше. Вспомните, как читатели в опросах голосовали за титул «Зенита» перед чемпионскими сезонами Карреры и Семина, и такой прогноз был логичным. Сразу зайти на вершину не смогли, но лучше поздно, чем никогда – петербуржцы закрепились на первом месте, и отдавать его не планируют.