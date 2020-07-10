ГлавнаяНовости

В Санкт-Петербурге станцию метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»

10 июля 2020, 18:09

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось заседание топонимической комиссии, на которой обсуждался вопрос переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит».

Большинством голосов члены комиссии поддержали переименование. Отмечается, что клуб возьмет на себя всю «весомую часть» затрат, связанных с переименованием станции.

Все новости
Вам будет трудно угадать победителя! Кто выиграет Лигу Европы?
Вчера, 15:12Вадим Багров в блоге Магический шарКомментарии6
Обошёл Бекхэма и Кантона. Новый герой АПЛ и «Олд Траффорд»
Вчера, 09:56Станислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
«Ростов» снял пародию на сцену из фильма «Джентльмены»
Вчера, 09:22 ВидеоКомментарии12
Де Хеа нашёл двойника в чемпионате Шотландии. Это тренер «Росс Каунти»
04 августа ФотоКомментарии4
Рекордный «Арсенал» и забытый «Уондерерз». Лучшие в Кубке Англии
04 августаСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Мастера бесполезных покупок. Шейхи снова дадут денег, но проблема «Сити» в другом
02 августаВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
PITER MAN
PITER MAN
10 июля в 23:04
Зенит = Питер, один город одна команда, все по делу
VERSTECK
VERSTECK
10 июля в 22:50
Знатно у москалей бомбит
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 22:44
Маразм крепчает у чемпионов
kingoffam
kingoffam
10 июля в 22:18
    Charismatic
    Charismatic ответ Legend 6 (раскрыть)
    10 июля в 22:17
    Весомая - это наверное 2 рубля.
    scarp
    scarp
    10 июля в 21:48
    Лучше бы стадион "Крестовским" назвали, как изначально его неофициально называли.
    scarp
    scarp
    10 июля в 21:45
    Ага, а парк Победы в парк имени Дзюбы.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    10 июля в 21:44
      Накир
      Накир
      10 июля в 21:28
      Чем бы дидяти не тешились....
      Юрниекс
      Юрниекс
      10 июля в 20:56
      Назвали бы просто Кукаян.И памятник ему у входа..
      Roger Young
      Roger Young
      10 июля в 20:34
      заняться же больше нечем
      dino-hsv
      dino-hsv
      10 июля в 20:25
      да надо было изначально её так и называть. но без переименования бабла не попилишь...
      dalex83
      dalex83 ответ Footbolista (раскрыть)
      10 июля в 20:20
        Ярославъ Ивановъ
        Ярославъ Ивановъ
        10 июля в 20:11
        Сразу надо было...
        Станция работает только на стадион.
        ssmith589
        ssmith589
        10 июля в 19:58
        К чему эти полумеры... Город-герой Зенит, а??? Как звучит!
        Evilhuman
        Evilhuman
        10 июля в 19:58
        Вот и я думаю, что станции переименовывать это уже перебор
        For56tas
        For56tas
        10 июля в 19:49
          Footbolista
          Footbolista
          10 июля в 19:35
          дзюба сфотографирует азмуна на фоне станции зенит...
          LOpp
          LOpp
          10 июля в 19:30
          После того как открыли станцию Спартак, все стали повторятся... цска, Локомотив на МЦК, Зенит, вроде и Торпедо хочет
          Footbolista
          Footbolista ответ makkie (раскрыть)
          10 июля в 19:10
          Газмун...
          cska1948
          cska1948
          10 июля в 19:09
          "...Отмечается, что клуб возьмет на себя всю «весомую часть» затрат, связанных с переименованием станции..."
          ------------------------
          Вот, оказывается, что имел ввиду Медведев, когда говорил о том, что Зениту придётся "затянуть пояса".
          Legend 6
          Legend 6 ответ Legend 6 (раскрыть)
          10 июля в 19:04
          А потом после открытия, скажут что бакланы поклевали рельсы, "нужно больше золота Милорд."
          Legend 6
          Legend 6
          10 июля в 19:00
          Отмечается, что клуб возьмет на себя всю «весомую часть» затрат, связанных с переименованием станции.

          Ну все, лет через 12 переклеят буковки с названием станции, перед этим раз десять пересчитают смету...знаем проходили...
          Алсидес Гиджиев
          Алсидес Гиджиев ответ makkie (раскрыть)
          10 июля в 18:49
          Первый порвёт ленточку на втором
          makkie
          makkie
          10 июля в 18:48
          Официально станцию откроют Дзюба и Азмун 😂
          VAN ARM
          VAN ARM
          10 июля в 18:47
          просто нужные люди получат деньги на этот ненужный проект)))
          Алсидес Гиджиев
          Алсидес Гиджиев
          10 июля в 18:44
            волгодон 2
            волгодон 2
            10 июля в 18:39
            Любое переименование-довольно выгодное дело. Для некоторых. Для остальных-проблемное.
            Legend 6
            Legend 6
            10 июля в 18:38
            На стенах изобразите Генича и Уткина, Дзюбу и Азмуна, Боярского и шляпу
            Тага Дага
            Тага Дага
            10 июля в 18:37
            😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂лучше было бы. ..Азмунодзюбинская...переход на станцию Молло.
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100