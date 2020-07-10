В Санкт-Петербурге станцию метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось заседание топонимической комиссии, на которой обсуждался вопрос переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Большинством голосов члены комиссии поддержали переименование. Отмечается, что клуб возьмет на себя всю «весомую часть» затрат, связанных с переименованием станции.
Станция работает только на стадион.
Станция работает только на стадион.
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Вот, оказывается, что имел ввиду Медведев, когда говорил о том, что Зениту придётся "затянуть пояса".
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Вот, оказывается, что имел ввиду Медведев, когда говорил о том, что Зениту придётся "затянуть пояса".
Ну все, лет через 12 переклеят буковки с названием станции, перед этим раз десять пересчитают смету...знаем проходили...
Ну все, лет через 12 переклеят буковки с названием станции, перед этим раз десять пересчитают смету...знаем проходили...