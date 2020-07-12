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Роналду — о ничьей с «Аталантой»: «Продолжаем бороться до конца»

12 июля 2020, 08:07
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в инстаграме прокомментировал ничью в матче с «Аталантой» (2:2) в рамках 32-го тура Серии А. В этом матче Роналду отличился дублем, реализовав два пенальти.

«Сложная игра, но очень важный момент. Продолжаем бороться до конца», — написал Роналду.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Барсаглор (раскрыть)
12 июля в 15:37
Похоже, это ты не тот матч смотрел.
Барсаглор
Барсаглор ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 июля в 15:24
Ахах,весь матч возили?ты точно смотрел этот матч?да аталанта сама здохла от того темпа игры который предложила,как юве перехватывал иницыативу они терялись,кроме прессинга и 2х ударов в створ ворот у них ничего и не было.
Drakulа
Drakulа
12 июля в 11:07, ред.
Пенальти-это часть игры! Глоры барси наверное забыли про 19 пенок в 15 году,которые они пробили в ворота соперников! Благодаря пенкам решалась судьба ЧМ-94, ЧМ-06,ЛЧ-16, ЛЧ-04 и т.д...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ Mangur (раскрыть)
12 июля в 10:22
Равная игра была и у Юве кучу моментов и у Аталанты, а играть руками не нужно
Данила Кравцов
Данила Кравцов
12 июля в 09:47
этот все о конце думает
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
12 июля в 09:00
Этот больше всех радуется, хотя теперь забивает, в основном, с липовых пенальти.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
12 июля в 08:50
Роналду — о ничьей с «Аталантой»: «Продолжаем бороться до конца»

Не бороться а покупать судей скажи, пенальтист марокканский =D
Эльмот
Эльмот
12 июля в 08:50
Кому нужна такая борьба.
For56tas
For56tas
12 июля в 08:38
Аталанта должна была побеждать, но поридумали левый пенальти.
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 08:29
а с игры ты уже не умеешь пенальтист))))))))))))))
КЭТиК
КЭТиК
12 июля в 08:25
Не пенальти.бы - проиграли.
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 08:22
Бывают и неудачные дни.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 08:18
Атланта продолжает радовать своей искрометной игрой. Весь матч по сути возили Ювентус , да к тому же на их стадионе. На игру команды просто приятно смотреть. А голы то какие забивают , на любой вкус. У Ювентуса выделить можно лишь Дибалу , а вот Роналду большую часть матча был незаметен. Но пенальти заставили всех вспомнить о нем - это его "корова" и он ее доит.
Атланте откровенно не повезло, ведь они намного лучше смотрелись.
Mangur
Mangur
12 июля в 08:16
Аталанта играла лучше.
cska vperiod
cska vperiod
12 июля в 08:16
Если быть честным до конца то вчера отскочили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 08:10
Борьба не прекращается...
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 08:10
Только мне показалось, что первый пенальти был левый ???
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 08:09
Явно отскочили полосатики!!!
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