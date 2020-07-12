Роналду — о ничьей с «Аталантой»: «Продолжаем бороться до конца»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в инстаграме прокомментировал ничью в матче с «Аталантой» (2:2) в рамках 32-го тура Серии А. В этом матче Роналду отличился дублем, реализовав два пенальти.
«Сложная игра, но очень важный момент. Продолжаем бороться до конца», — написал Роналду.
Не бороться а покупать судей скажи, пенальтист марокканский =D
Не бороться а покупать судей скажи, пенальтист марокканский =D
Атланте откровенно не повезло, ведь они намного лучше смотрелись.
Атланте откровенно не повезло, ведь они намного лучше смотрелись.