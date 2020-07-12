Николич: «Сейчас тот момент, когда „Локо“ нужно добиваться результата»

Главный тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ против «Уфы».

У нас три ничьих подряд? Календарь насыщенный, у нас отсутствует целая плеяда игроков, но сейчас идет тот самый момент, когда нам нужно добиваться результата. «Уфа» показывает хороший футбол, всегда бьется на поле.

Состояние травмированного Гильерме? Он будет готовиться к следующим матчам. Фарфан попал в заявку после долгого простоя? Он пока не готов на 100%, я счастлив, что он с нами и может выйти на 15-20 минут в концовке.