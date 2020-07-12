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Николич: «Сейчас тот момент, когда „Локо“ нужно добиваться результата»

12 июля 2020, 16:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ против «Уфы».

У нас три ничьих подряд? Календарь насыщенный, у нас отсутствует целая плеяда игроков, но сейчас идет тот самый момент, когда нам нужно добиваться результата. «Уфа» показывает хороший футбол, всегда бьется на поле.

Состояние травмированного Гильерме? Он будет готовиться к следующим матчам. Фарфан попал в заявку после долгого простоя? Он пока не готов на 100%, я счастлив, что он с нами и может выйти на 15-20 минут в концовке.

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445
12 июля в 19:51
Задачу понимает, но поделать мало что может и совершенно не понимает,что, если не попадёт в ЛЧ, то избежит позора.
112910415
112910415
12 июля в 17:58
но Уфа желает кое-что подкорректировать в этом плане !
Союзник противников
Союзник противников ответ cska vperiod (раскрыть)
12 июля в 17:49
Ну это надо умудриться! Хоть в отбор да попадут.А вот второе место под вопросом,хотя тёлки тоже ещё те фрукты,в конце каждого турнира.
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 17:48
Надо.Но как? Сегодняшним "каком"???
beefs
beefs
12 июля в 17:39
да что то у Локо не слишком получается...
kotmyshka
kotmyshka
12 июля в 17:31
Посмотрим
Bладимиp
Bладимиp
12 июля в 17:30
Не получается что-то.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 июля в 17:29
Нет, он имеет в виду, что иначе попрут, не дожидаясь нового сезона. В Локо насчет этого быстро и просто, почти как в Спартаке.
cska vperiod
cska vperiod
12 июля в 17:29
Сложно будет есть шанс пролететь мимо ЛЧ.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 17:26
А до этого были моменты, когда результата можно было не добиваться???
Странное заявление.
Columb
Columb
12 июля в 17:18
Похоже, Локомотив к этому и не стремится.
drug01
drug01
12 июля в 17:11
Без Семина будет сделать очень сложно
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 16:50
вот и поглядим на твой гений)))
ДСА
ДСА
12 июля в 16:44
Лига Чемпионов на кону!
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