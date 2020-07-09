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Слуцкий: «Победа над „Краснодаром“ — абсолютно заслуженная»

09 июля 2020, 23:18
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после победы над «Краснодаром» (1:0) в 27-м туре РПЛ.

С чем связана такая эмоциональная реакция команды на победу? А вы таблицу видели? Во-первых, это очень важная победа. Во-вторых, это победа над большим клубом. В-третьих, это абсолютно заслуженная победа.

Три очка до 6-го места? А перед этим туром было три очка до 15-го места. Посмотрим, осталось три тура. Сложно что-то загадывать, но мы должны быть реалистами. В душе можно о чем-то мечтать, но самое главное — обезопасить себя от вылета.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
10 июля в 11:40
Макаров был хорош. Может зря ЦСКА не подсуетился тогда. Хотя, с другой стороны не вижу кого бы он мог в составе ЦСКА потеснить.
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
10 июля в 11:22
Лёнька даст бой своему бывшему подмастерью.Остальное зависит от благосклонности судей и "настроения" ВАРева.Тут ресурс Витька объективно серьёзнее.
mars6791
mars6791
10 июля в 09:38
Хоть какой-то просвет. В игре с ЦСКА еще посмотрим, пошло дело или нет (хотя бы по игре). Принципиальный матч кстати.
Evilhuman
Evilhuman
10 июля в 00:38
Тут соглашусь с Лёней
Юрниекс
Юрниекс
10 июля в 00:23
На удивление..это так..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
10 июля в 00:16
Главное Леонид не останавливаться).
12-го, чтобы парни бились с конями так же и без всяких там штучек!). Лады!?)
Союзник противников
Союзник противников
09 июля в 23:36
Это победа из числа именуемых "чисто тренерскими".ЛВС расколол школьников,как гнилой орех.
мангo
мангo
09 июля в 23:34
Леня тихим сапом уже Спартачек догнал по очкам))
minai
minai
09 июля в 23:34
Вне всяких сомнений.
Сергей Яценко
Сергей Яценко
09 июля в 23:31
бегемот прав... удачи
drug01
drug01
09 июля в 23:31
Казань сегодня гуляет!
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 23:23
Победа трудовая и вполне заслуженная.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 23:18
Пусть так и будет...
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