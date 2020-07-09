Слуцкий: «Победа над „Краснодаром“ — абсолютно заслуженная»

Главный тренер «Рубина» поделился впечатлениями после победы над «Краснодаром» (1:0) в 27-м туре РПЛ .

С чем связана такая эмоциональная реакция команды на победу? А вы таблицу видели? Во-первых, это очень важная победа. Во-вторых, это победа над большим клубом. В-третьих, это абсолютно заслуженная победа.

Три очка до 6-го места? А перед этим туром было три очка до 15-го места. Посмотрим, осталось три тура. Сложно что-то загадывать, но мы должны быть реалистами. В душе можно о чем-то мечтать, но самое главное — обезопасить себя от вылета.