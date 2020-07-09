Мусаев: «Такие матчи, когда на кону стоит ЛЧ, нужно вырывать без моментов»

Главный тренер «Краснодара» поделился впечатлениями после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 27-го тура РПЛ .

В равной игре не использовали свои возможности. Такие матчи, когда на кону стоит Лига чемпионов, нужно вырывать без моментов и без игры. Нужно играть на характере. Мы не использовали моменты, и позволили сопернику забить гол. После этого они играли по счету.

В конце усиливались пацанами? Так сложилась кадровая ситуация. Что есть, то есть. И с таким составом нужно забирать максимум. Мы могли это сделать. К сожалению, не получилось.