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Мусаев: «Такие матчи, когда на кону стоит ЛЧ, нужно вырывать без моментов»

09 июля 2020, 22:43
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 27-го тура РПЛ.

В равной игре не использовали свои возможности. Такие матчи, когда на кону стоит Лига чемпионов, нужно вырывать без моментов и без игры. Нужно играть на характере. Мы не использовали моменты, и позволили сопернику забить гол. После этого они играли по счету.

В конце усиливались пацанами? Так сложилась кадровая ситуация. Что есть, то есть. И с таким составом нужно забирать максимум. Мы могли это сделать. К сожалению, не получилось.

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Alean
Alean ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
10 июля в 11:31
3-4 человека в лазарете это практически норма для команд. В процессе сезона постоянно кто-то травмируется.
Союзник противников
Союзник противников
10 июля в 11:29
Когда этот первокурсник ВШТ говорит фразу :"В равной игре не использовали свои возможности",то это уже "признанка"! В зиндан его,на нары,если смотреть составы через восхваления "Краснодара",к чему мы склонны.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
10 июля в 04:46
Краснодар симпатичная команда, но без стержня.
berda2003
berda2003
09 июля в 23:25
маленькая собачка - всегда будет щенком... думал, после позора с зенитом, пастух взбодрит это стадо телят, всё пустое... да, и пастух подпасок.
ligaX
ligaX
09 июля в 23:16
На Рубин поприятней стало смотреть
minai
minai
09 июля в 23:08
А после таких матчей надо свернуть в трубочку свою лицензию тренера ….Ну дальше ты знаешь что делать.
berda2003
berda2003
09 июля в 22:58
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 июля в 22:56
    Очень жаль. Быки не первый сезон проваливают самую концовку сезона.
    Такое впечатление, что перспектива играть в ЛЧ просто пугает команду.
    Может и действительно пока рановато, ЛЕ турнир попроще. Но лично мне очень бы хотелось посмотреть на Краснодар в ЛЧ. Ростов несколько лет назад не ударил лицом в грязь, быки тоже бы не подвели.. Но после двух осечек теперь уже не всё в руках южан. Если только навязать борьбу армейцам за третью строчку. Удачи Краснодару в этом деле, я болею за них...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 июля в 22:54
    Вот это был матч!!! Аж дух захватывало!!! Рубин приятно удивил и моментов создал поболе Краснодара. Казанцы могли и крупнее выиграть, но "засланный казачок" Игнатьев загубил с пяток убойных моментов. Если так дальше пойдет , то закончит как невзошедшая звезда - Базелюк. Ну нельзя так небрежно относится к моментам.
    В целом Рубин заслужил победу!!! Сыграли на удивление дисциплинированно.
    Рубин догнал Спартак , хотя недавно был претендентом на вылет.
    Респект Слуцкому и команде, болельщиков Рубина с победой!!!
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    09 июля в 22:53
    Тяжёлая кадровая ситуация в Краснодаре уже год, постоянно три-четыре игрока основы в лазарете, пора спросить у Мусаева почему так происходит.
    beefs
    beefs
    09 июля в 22:50
    Дружочек, пора тебе в молодежку, рано тебе ещё иметь лицензию Про...
    valt134
    valt134
    09 июля в 22:50
    Кадровые потери ощущаются, но борьба за ЛЧ продолжается.
    drug01
    drug01
    09 июля в 22:44
    так играть нельзя
    oFANATo
    oFANATo
    09 июля в 22:44
    Прав Мусаев.
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