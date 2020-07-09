Мусаев: «Такие матчи, когда на кону стоит ЛЧ, нужно вырывать без моментов»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 27-го тура РПЛ.
В равной игре не использовали свои возможности. Такие матчи, когда на кону стоит Лига чемпионов, нужно вырывать без моментов и без игры. Нужно играть на характере. Мы не использовали моменты, и позволили сопернику забить гол. После этого они играли по счету.
В конце усиливались пацанами? Так сложилась кадровая ситуация. Что есть, то есть. И с таким составом нужно забирать максимум. Мы могли это сделать. К сожалению, не получилось.
В целом Рубин заслужил победу!!! Сыграли на удивление дисциплинированно.
Рубин догнал Спартак , хотя недавно был претендентом на вылет.
Респект Слуцкому и команде, болельщиков Рубина с победой!!!
В целом Рубин заслужил победу!!! Сыграли на удивление дисциплинированно.
Рубин догнал Спартак , хотя недавно был претендентом на вылет.
Респект Слуцкому и команде, болельщиков Рубина с победой!!!
Такое впечатление, что перспектива играть в ЛЧ просто пугает команду.
Может и действительно пока рановато, ЛЕ турнир попроще. Но лично мне очень бы хотелось посмотреть на Краснодар в ЛЧ. Ростов несколько лет назад не ударил лицом в грязь, быки тоже бы не подвели.. Но после двух осечек теперь уже не всё в руках южан. Если только навязать борьбу армейцам за третью строчку. Удачи Краснодару в этом деле, я болею за них...
Такое впечатление, что перспектива играть в ЛЧ просто пугает команду.
Может и действительно пока рановато, ЛЕ турнир попроще. Но лично мне очень бы хотелось посмотреть на Краснодар в ЛЧ. Ростов несколько лет назад не ударил лицом в грязь, быки тоже бы не подвели.. Но после двух осечек теперь уже не всё в руках южан. Если только навязать борьбу армейцам за третью строчку. Удачи Краснодару в этом деле, я болею за них...