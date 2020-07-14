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Сульшер: «Возможно, сегодня МЮ не заслужил три очка»

14 июля 2020, 01:34
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 2Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после матча 35-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:2).

Мы пропустили в самый неподходящий момент, но в футболе такое случается. Мы выиграли очень много матчей подобным образом. Это всё часть обучения команды.

Вы думаете, что три очка уже в кармане, но, возможно, сегодня мы их не заслужили. «Саутгемптон» – хорошая команда, они бегут, бегут и преследуют. Мы же не смогли найти свой темп. В каких-то отрезках мы играли в потрясающий футбол и забили два очень, очень хороших гола.

Не думаю, что дело в усталости. Просто это был один из тех дней, когда мы не воспользовались своими шансами, в отличие от соперника. Давид Де Хеа сделал один хороший сейв, но, не считая этого эпизода, у нас были намного более опасные моменты. Однако за это три очка не дают.

Мой голеностоп бы не выдержал стыка [с Ориолем Ромеу], это был довольно грязный фол [на Гринвуде]. Но мы уже достаточно много говорили о VAR.

Мы хорошо оборонялись до этого углового. Мы разочарованы, но это футбол.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ dzvinka (раскрыть)
14 июля в 16:07
Вроде после стыка все играли, обе возвратились на поле. Я момент упустил значить..
shlifen
shlifen
14 июля в 13:34, ред.
Удивительно, уже второй год подряд за 3-4 места в АПЛ команды играют в "поддавки", только состав борющихся разный, зато на финише интрига будет =)))
dzvinka
dzvinka ответ azkan (раскрыть)
14 июля в 12:55, ред.
да, все замены уже были сделаны, а малой голову разбил и его увели с поля, доигрывали 10-ром, но гол не из-за этого пропущен. с какого перепугу Линделеф пустил вперед себя игрока ниже на 20 см ростом при угловой подаче не понятно, закрывал же его, надо было до конца держать позицию. Линделеф налинделефил, короче.
galem72
galem72
14 июля в 12:14
Ааа! Как же он парит...
azkan
azkan
14 июля в 09:34
Да и команда начала рано уставать. А это тренер не подготовил к таким интенсивным играм.
azkan
azkan
14 июля в 09:31
Не реализованные шансы это понятно. Но дальше всё ошибки Сульшера.
Он дал установку на автобусную игру слишком рано. Погба рано убрал. Святые после словно окрылились и неслись как угорелые. Гол назревал и они заслужили гол.
Вот я не очень понял, в конце МЮ играли вдесятером?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
14 июля в 07:48, ред.
Заслужили, только надо было точнее быть в завершении атак, и не отдавать мяч в конце сопернику, такой хороший шанс профукали.
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 07:40
так и есть))
Evilhuman
Evilhuman
14 июля в 06:44
Надо было забивать больше, преимущество в один мяч часто недостаточно
Foxes
Foxes
14 июля в 06:18
Пожалуй да, не заслужил!
cska vperiod
cska vperiod
14 июля в 06:17
Судя по счёту Сульшер прав.
8vrepajja5w9
8vrepajja5w9
14 июля в 06:02
Очень похоже на это
ДАША Д
ДАША Д
14 июля в 05:21
Играть надо было до конца.
mihaluch
mihaluch
14 июля в 04:59
А так бы была нужна МЮ победа?
beefs
beefs
14 июля в 04:52
Ну если сами признаете...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 03:08
АбиднА, слушай...
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июля в 01:42
На что наиграли , то и заслужили,
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