Сульшер: «Возможно, сегодня МЮ не заслужил три очка»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» дал комментарий после матча 35-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:2).

Мы пропустили в самый неподходящий момент, но в футболе такое случается. Мы выиграли очень много матчей подобным образом. Это всё часть обучения команды.

Вы думаете, что три очка уже в кармане, но, возможно, сегодня мы их не заслужили. «Саутгемптон» – хорошая команда, они бегут, бегут и преследуют. Мы же не смогли найти свой темп. В каких-то отрезках мы играли в потрясающий футбол и забили два очень, очень хороших гола.

Не думаю, что дело в усталости. Просто это был один из тех дней, когда мы не воспользовались своими шансами, в отличие от соперника. Давид Де Хеа сделал один хороший сейв, но, не считая этого эпизода, у нас были намного более опасные моменты. Однако за это три очка не дают.

Мой голеностоп бы не выдержал стыка [с Ориолем Ромеу], это был довольно грязный фол [на Гринвуде]. Но мы уже достаточно много говорили о VAR .

Мы хорошо оборонялись до этого углового. Мы разочарованы, но это футбол.