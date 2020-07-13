Бартомеу: «Я могу представить, как Месси играет в 2025 году в „Барселоне“»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что хотел бы, чтобы 33-летний капитан команды завершил карьеру в каталонском клубе.

Мы говорили, говорим, и мы будем продолжать говорить с Месси. Он хочет закончить свою карьеру здесь, мы обязательно возобновим с ним переговоры, поэтому я не сомневаюсь, что он останется с нами в команде.

То, как он играет, адаптирует свой стиль к игре, впечатляет. Каждый год он показывает нам что-то невероятно новое, но поддерживает одинаковое количество голов, передач. Даже с каждым годом их становится всё больше. Он показывает свой интеллектуальный уровень. Он адаптирует свою игру к тому, что нужно команде в каждой игре. Я легко могу представить, как Месси играет в 2025 году в «Барселоне».