Бартомеу: «Я могу представить, как Месси играет в 2025 году в „Барселоне“»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что хотел бы, чтобы 33-летний капитан команды Лионель Месси завершил карьеру в каталонском клубе.
Мы говорили, говорим, и мы будем продолжать говорить с Месси. Он хочет закончить свою карьеру здесь, мы обязательно возобновим с ним переговоры, поэтому я не сомневаюсь, что он останется с нами в команде.
То, как он играет, адаптирует свой стиль к игре, впечатляет. Каждый год он показывает нам что-то невероятно новое, но поддерживает одинаковое количество голов, передач. Даже с каждым годом их становится всё больше. Он показывает свой интеллектуальный уровень. Он адаптирует свою игру к тому, что нужно команде в каждой игре. Я легко могу представить, как Месси играет в 2025 году в «Барселоне».
Ещё одна передача и повторение рекорда Мюллера, два абсолютный рекорд, учитывая то что он лучший бомбардир лиги.
Более половины голов Барселона забита благодаря Месси, а голов 80, а у Реала 64, у Атлетико 48!
Проблема Барселоны это оборона 36 пропущенных голов, и это вина не терштегена, а центра защиты.
Ну не станет Барселона чемпионом и чего, каждый год они должны становиться чемпионами!
Реал за 10 лет дважды чемпион, 1 раз Атлетико и 7 Барселона.
Ещё одна передача и повторение рекорда Мюллера, два абсолютный рекорд, учитывая то что он лучший бомбардир лиги.
Более половины голов Барселона забита благодаря Месси, а голов 80, а у Реала 64, у Атлетико 48!
Проблема Барселоны это оборона 36 пропущенных голов, и это вина не терштегена, а центра защиты.
Ну не станет Барселона чемпионом и чего, каждый год они должны становиться чемпионами!
Реал за 10 лет дважды чемпион, 1 раз Атлетико и 7 Барселона.
Самому не противно лебезить перед аргентинским пешеходом?
Самому не противно лебезить перед аргентинским пешеходом?
Чем больше этого славословия, тем хуже для клуба.
Чем больше этого славословия, тем хуже для клуба.
Он в этом сезоне из 22 своих голов, 17 забил командам из 2 десятки!
Неужели остались еще идиоты, которые думают что не найдется кроме Месси игрок, который на то же самое способен, но в разы с меньшей зарплатой?!
Бартоша как был ...., так им и остался!
Он в этом сезоне из 22 своих голов, 17 забил командам из 2 десятки!
Неужели остались еще идиоты, которые думают что не найдется кроме Месси игрок, который на то же самое способен, но в разы с меньшей зарплатой?!
Бартоша как был ...., так им и остался!
велеколепный Авелардо
велеколепный Авелардо