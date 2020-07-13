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Бартомеу: «Я могу представить, как Месси играет в 2025 году в „Барселоне“»

13 июля 2020, 09:43

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что хотел бы, чтобы 33-летний капитан команды Лионель Месси завершил карьеру в каталонском клубе.

Мы говорили, говорим, и мы будем продолжать говорить с Месси. Он хочет закончить свою карьеру здесь, мы обязательно возобновим с ним переговоры, поэтому я не сомневаюсь, что он останется с нами в команде.

То, как он играет, адаптирует свой стиль к игре, впечатляет. Каждый год он показывает нам что-то невероятно новое, но поддерживает одинаковое количество голов, передач. Даже с каждым годом их становится всё больше. Он показывает свой интеллектуальный уровень. Он адаптирует свою игру к тому, что нужно команде в каждой игре. Я легко могу представить, как Месси играет в 2025 году в «Барселоне».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
13 июля в 21:10
он то и сейчас пешком ходит,через 5 лет,разве что в олдболлбой перейдёт.
Шишанутый
Шишанутый
13 июля в 15:38
Рон его обошол в этом году за Золтоую бутсу. ЗБ возьмет Рон или Имобиле, а гном сдулся ни индивидуальных трофеев нет не командных воопщем полный ноль!! Пора на пенсию.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Алексей Солдатов (раскрыть)
13 июля в 15:06
Извините, а как на счёт ЛЧ у меси с Барселонаом?!.
Alex12357
Alex12357
13 июля в 13:59
Аргентинский мойша сейчас по полю пешком ходит ,ему уже нужно готовить инвалидную коляску ,будет ездить с тобой вместе!!!
Inquisitor...
Inquisitor... ответ Алексей Солдатов (раскрыть)
13 июля в 13:27
    калач
    калач ответ Алексей Солдатов (раскрыть)
    13 июля в 13:19
    и с Фиорентиной не вина ТерШтегена, и то что выклянчил место и в лиге и в кубке не его вина. Та он найпервейший бомж на пару с Пике и Бускетсом
    kotmyshka
    kotmyshka
    13 июля в 13:08
    все возможно
    Алексей Солдатов
    Алексей Солдатов
    13 июля в 12:58
    Что за дичь, кто говорит Месси якорь. У Месси 20 голевых передач в этом сезоне, не считая забитых голов.
    Ещё одна передача и повторение рекорда Мюллера, два абсолютный рекорд, учитывая то что он лучший бомбардир лиги.
    Более половины голов Барселона забита благодаря Месси, а голов 80, а у Реала 64, у Атлетико 48!
    Проблема Барселоны это оборона 36 пропущенных голов, и это вина не терштегена, а центра защиты.
    Ну не станет Барселона чемпионом и чего, каждый год они должны становиться чемпионами!
    Реал за 10 лет дважды чемпион, 1 раз Атлетико и 7 Барселона.
    Bobon
    Bobon
    13 июля в 12:57
    Что за хрень несет Бартомеу? Месси адаптирует стиль к игре? Да ладно. Это Барселона адаптирует свой стиль к игре Месси. Месси адаптирует свою игру к тому, что нужно команде в каждой игре? - Сильно сомневаюсь, что Барселоне нужно было влетать Роме 3:0 и Ливерпулю 4:0. А в этих играх Месси пешком по полю ходил, а надо было бегать. Теряется в каждом матче, если что-то идет не так. Никуда Месси не уйдет. Нигде в Европе ему столько платить не будут. Если только в Китай или к арабам. Так что на этот счет переживать не стоит. Бартомеу, видимо, хочет заручится хоть какой-то поддержкой на грядущих президентских выборах.
    juvenale
    juvenale
    13 июля в 11:57
    будет ползать по полю
    feris1
    feris1
    13 июля в 11:40
    Очередной подлиза и гномский угодник в лице руководителя клуба.
    Самому не противно лебезить перед аргентинским пешеходом?
    dzvinka
    dzvinka
    13 июля в 11:16
    я легко могу представить как он "играет" в Барселоне и в 2030 году, и пожелаю ему "играть" там и в 2035 тоже))) к успеху идет большечемклуб, к невиданому успеху.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    13 июля в 11:05
    Он и сейчас то уже полудохлый.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    13 июля в 10:53
    Месси, если не изменится, карьеру закончит не очень красиво.
    Василий 50
    Василий 50
    13 июля в 10:48
    Он играет потому, что все играют на него.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    13 июля в 10:45
    Сейчас Месси - проблема "Барселоны", якорь ее развития.
    Чем больше этого славословия, тем хуже для клуба.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    13 июля в 10:25, ред.
    До 2025 месси скорее закончит карьеру
    mihaluch
    mihaluch
    13 июля в 10:22
    В 25м году Месси если так пойдёт будет первым играющим президентом.
    sihafazatron
    sihafazatron
    13 июля в 10:17
    НУ, а после 2025 можно и в юве пенальти потренировать))
    Footbolista
    Footbolista
    13 июля в 10:17
    Как одноногий Абелардо...
    Adonius
    Adonius
    13 июля в 10:09
    Мастерство не стареет.
    NGYRZ
    NGYRZ
    13 июля в 10:00
    можешь представить, если будешь ему платить ту зарплату, которую он задоит у тебя, а нет, так опять включит режим "я ухожу"!

    Он в этом сезоне из 22 своих голов, 17 забил командам из 2 десятки!
    Неужели остались еще идиоты, которые думают что не найдется кроме Месси игрок, который на то же самое способен, но в разы с меньшей зарплатой?!

    Бартоша как был ...., так им и остался!
    Caniggia
    Caniggia
    13 июля в 09:56
    Пожалуй, в 2025 только на скамейке, вряд ли уже будет конкурировать.
    particular
    particular
    13 июля в 09:55, ред.
    Подобные представления усугубляются заблуждениями и граничат с иллюзиями...
    STVA 1
    STVA 1
    13 июля в 09:53
    А я могу представить что тебя нет в Барсе в 25-м.
    berda2003
    berda2003
    13 июля в 09:53
    как он будет играть в 25 году никто не знает, а как он играет сейчас знают все - если мягко, то не очень.
    Kirgudu
    Kirgudu
    13 июля в 09:47
    В трениках с отвисшими коленками и бутылкой пива вместо соски)))
    stavr74
    stavr74
    13 июля в 09:46
    так и представляю его в 2025 году, из сериала наша раша
    велеколепный Авелардо
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