Гаич отказался от перехода в ЦСКА

Нападающий аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» отказался от перехода в ЦСКА . Эту информацию подтвердил агент футболиста.

Это правда, мы отклонили предложение ЦСКА , у игрока есть другие приоритеты. В ЦСКА он не перейдет 100%.