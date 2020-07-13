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Гаич отказался от перехода в ЦСКА

13 июля 2020, 15:53

Нападающий аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич отказался от перехода в ЦСКА. Эту информацию подтвердил агент футболиста.

Это правда, мы отклонили предложение ЦСКА, у игрока есть другие приоритеты. В ЦСКА он не перейдет 100%.

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Все комментарии
мангo
мангo
14 июля в 00:34
Увидев на поле на протяжении 90 минут оБЛЯкова Гаича охватил тихий ужас..
Сергей19
Сергей19
13 июля в 23:08
Вот вам и поворот
коrn3512
коrn3512
13 июля в 22:49
Здравомыслие однако
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 июля в 22:01
Вадя хоть в другой двор не убегал
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
13 июля в 21:58
Хорошая шутка со дна колодца!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ruslan7797 (раскрыть)
13 июля в 21:53
Да это бот
25процентный клоун
25процентный клоун ответ oFANATo (раскрыть)
13 июля в 21:52
Он не хочет шестого, гинера женьку, понятно же
25процентный клоун
25процентный клоун ответ RIR68 (раскрыть)
13 июля в 21:50
Наш чемп и климат условия там не уважают. Люди хотят быть на виду и учиться в сильнейших чемпионатах
25процентный клоун
25процентный клоун ответ denmig (раскрыть)
13 июля в 21:47
Его не уважают в теплых странах, слово потерял
25процентный клоун
25процентный клоун
13 июля в 21:46
Респект, лучше уж в Уфу к Евсееву, там хоть команда
denmig
denmig
13 июля в 21:41
ГинерОК вообще ожмотился наверняка! Меньше лямчика уже предлагает!
minai
minai ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 июля в 21:19, ред.
Аргентинец Федерико Расич три сезона за Тульский Арсенал. один из тех, кто творил историю современного Арсенала. Блестящий форвард.
pomor 445
pomor 445
13 июля в 20:34
Аргентинцами разочарованы потому, что они не оправдывают сверхожидание - совершенно необоснованные, кстати. Они не футбольные асы сплошь и рядом, но они все хоть чуточку да лучше подавляющего большинства наших оболтусов.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 июля в 20:33
Ты про жакейивцев?!
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 20:17
Пофиг.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ VAN ARM (раскрыть)
13 июля в 20:00
А может все вместе?!?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
13 июля в 19:59
Хороший эпизод! Напоминает , когда все путевки в ЕК разобрали, а рука с красным рукавом скребет по пустой тарелке.
spennu
spennu ответ Пендальфсон (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 19:57
    spennu
    spennu ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    13 июля в 19:57
    Обляков, Дивеев, Газизов - кто эти трое вообще ??
    spennu
    spennu ответ Брулин (раскрыть)
    13 июля в 19:55
    .у вас ?? давно расформировать нужно любителей _

    .даже по ТВ нет никакого желания смотреть гениальный чемпионат России по футболу _

    .крайние лет 10 - как минимум _
    Куплет
    Куплет
    13 июля в 19:41
    В Англию уедет да и все, там больших нападающих любят.
    МапС
    МапС
    13 июля в 19:32
    Не хочет быть 5ом.
    RIR68
    RIR68
    13 июля в 19:26
    Сейчас Адольфо параллельно работает в Аргентине над получением европейского паспорта.
    Пока у него такого паспорта нет, поэтому и стал реальным трансфер в Россию, так как в Европе он бы считался иностранцем. В той же Италии на поле могут выходить только три негражданина ЕС. Лишь из-за этого Гайч до сих пор не уехал в Европу,
    andrefino13
    andrefino13
    13 июля в 19:08
    На ЦСКА где сядешь, там и слезешь. Моё уважение Гинеру.
    VAN ARM
    VAN ARM ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    13 июля в 18:58
    скорее хотел денег как звезда))))
    Брулин
    Брулин
    13 июля в 18:57
    Пффф, не очень-то и хотелось. У нас на лавке лучший бомбардир чемпионата Белоруссии сидит, а тут какая-то Гайча)
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    13 июля в 18:49
    Облякова взяли ,Дивеева то же ! Забирайте уже всю УФУ , пока нам Газизов не завёз очередного бездаря ! ))
    oFANATo
    oFANATo
    13 июля в 18:49
    Чувак завел себе трёх агентов которые не поделили бабки. Он бы ещё пять агентов себе завел))))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    13 июля в 18:40
    Как новость касается перехода игрока к гинеровцам, одна картина перед глазами с фильмуса Гайдая "Не может быть". Эпизод свадьбы героя Куравлева, когда весь хавчик разбирают и одна рука скрежет ногтями по пустому столу)).
    Ruslan7797
    Ruslan7797 ответ Санчо Панса (раскрыть)
    13 июля в 18:38
    Слушай тебе не надоело? Тебе лишь бы про Спартак что нибудь сказать,хватит уже
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