Нападающий аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич отказался от перехода в ЦСКА. Эту информацию подтвердил агент футболиста.
Это правда, мы отклонили предложение ЦСКА, у игрока есть другие приоритеты. В ЦСКА он не перейдет 100%.
Нападающий аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич отказался от перехода в ЦСКА. Эту информацию подтвердил агент футболиста.
Это правда, мы отклонили предложение ЦСКА, у игрока есть другие приоритеты. В ЦСКА он не перейдет 100%.
Как показывает практика...шансы то что молодые аргентинцы заиграют в РПЛ - очень малы...
Хоть ты их по-отдельности покупай...как Кавенаги....
Хоть оптом...как Зенит....
Был в РПФЛ добротный аргентинец...Алехандро Дамиан Домингес.....но такая лотерея навряд ли ещё раз прокатит....
Как показывает практика...шансы то что молодые аргентинцы заиграют в РПЛ - очень малы...
Хоть ты их по-отдельности покупай...как Кавенаги....
Хоть оптом...как Зенит....
Был в РПФЛ добротный аргентинец...Алехандро Дамиан Домингес.....но такая лотерея навряд ли ещё раз прокатит....