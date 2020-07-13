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Мане: «Я был бы счастлив, если бы „Ливерпуль“ подписал Кулибали»

13 июля 2020, 22:18

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане надеется, что «красные» смогут подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Мане и Кулибали являются партнёрами по сборной Сенегала, а также вместе выступали в составе французского «Метца» в сезоне 2011/2012.

Кулибали — отличный защитник, один из лучших в мире на своей позиции. Я был бы очень рад сыграть вместе с ним на клубном уровне, так как я знаю его много лет.

Сначала мы познакомились в «Метце», а затем снова встретились в сборной Сенегала. Ни один клуб не может отказаться от шанса иметь Кулибали в своей команде.

В любом случае, мне было бы приятно играть вместе с ним за «Ливерпуль». Он был бы здесь желанной персоной.

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Ozabot
Ozabot
21 июля в 20:23
Кулибали хорош тем, что несмотря на свой опыт и способности, не тянет одеяло на себя и не стремится руководить остальными. Эдакий молчун-трудяга. Отличный напарник для Ван Дейка, который является лидером обороны «Ливерпуля».
Adonius
Adonius
14 июля в 00:17
Противостоять расизму вместе будут.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
13 июля в 23:01
Скамино подпишите красава будет
ЮHBА
ЮHBА
13 июля в 22:51
Вряд ли. Дорого. Да и нужды острой нет.
А так, Дейк-Кулибали было бы лучшей парой цз со времен Мальдини-Неста.
STVA 1
STVA 1
13 июля в 22:39
Ван Дейк - Кулибали. Мечта!!!
beefs
beefs
13 июля в 22:21
все правильно, хорошая компания...
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