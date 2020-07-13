Мане: «Я был бы счастлив, если бы „Ливерпуль“ подписал Кулибали»

Нападающий «Ливерпуля» надеется, что «красные» смогут подписать защитника «Наполи» .

Мане и Кулибали являются партнёрами по сборной Сенегала, а также вместе выступали в составе французского «Метца» в сезоне 2011/2012.

Кулибали — отличный защитник, один из лучших в мире на своей позиции. Я был бы очень рад сыграть вместе с ним на клубном уровне, так как я знаю его много лет.

Сначала мы познакомились в «Метце», а затем снова встретились в сборной Сенегала. Ни один клуб не может отказаться от шанса иметь Кулибали в своей команде.

В любом случае, мне было бы приятно играть вместе с ним за «Ливерпуль». Он был бы здесь желанной персоной.