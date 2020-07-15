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Аджоев: «Набрать три очка в Екатеринбурге дорогого стоит»

15 июля 2020, 19:06
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над «Уралом» в матче 29-го тура РПЛ (3:1).

Набрать три очка в Екатеринбурге дорогого стоит. «Урал» не самый простой соперник для нас. Но сегодня «Арсенал» заслужил победу, сыграли грамотно, забили хорошие голы. Игра Пантелеева? Отдал голевую передачу, забил со штрафного. Не только он выглядел хорошо. Мы досконально знаем возможности всех наших футболистов. Очень рады, что те, кто получают шанс проявить себя, пользуются этой возможностью. Но свою состоятельность нужно подтверждать постоянно. Шестое место в таблице? Понятно, что чем выше, тем лучше.

Все стремятся к этому. Но тур только начался, потом будут ещё матчи 30-го тура, поэтому давайте не будем забегать вперёд. Пока мы просто рады победе над «Уралом» в гостях. Благодарен футболистам, тренерскому штабу, всем, кто переживал за нас.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod ответ alexgurzan (раскрыть)
15 июля в 19:23
Понял спасибо!
For56tas
For56tas
15 июля в 19:18
Просто повезло, с победой!
mihaluch
mihaluch
15 июля в 19:09
Жара помешала
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 19:08
Молодцы, выстояли.
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