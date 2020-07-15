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Быстров: «Для „Спартака“ неприемлемо играть в пять защитников»

15 июля 2020, 15:43

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

Вижу ли я потенциал команды? Я бы хотел видеть «Спартак» в лидирующей группе, а не там, где сейчас команда находится. Все же говорили, что проблемы будут! И до начала сезона, и после трансферной политики. Всё, что говорили, оказалось правдой. «Спартаку» даже нечем ответить. Ответить можно только победами, но этого нет.

Газизов? Федун самый главный, он молодец. А все остальные, кого нанимают, это уже все на их совести. На кого сделает ставку Газизов, на какого тренера? Я не знаю, и какая трансферная политика будет. «Спартак» входит в тройку по трансферам, они не имеют право на десятом месте идти. И конечно, для «Спартака» неприемлемо в пять защитников играть.

От «красно-белых» всегда ждут яркой и атакующей игры. Да, могут быть невзрачные матчи, но играть с командами, которые борются за выживание в пять защитников. О чём тут говорить?

Что же касается Тедеско, то мне какая разница? Сейчас есть люди, которые примут решение. А мы подведём итоги. Сейчас в команде новый человек, зачем я ему буду подсказывать? Они примут сами решение.

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Все комментарии
Adonius
Adonius
15 июля в 18:21
Быстров хочет для всех хорошим быть, и все его ненавидят.
Санчо Панса
Санчо Панса
15 июля в 18:18
    makkie
    makkie ответ vm777 (раскрыть)
    15 июля в 17:18
    Неучи!
    Хотя сами играли в футбол)
    Brigar
    Brigar
    15 июля в 17:17
    В матчах с Зенитом нужно 9 защитников.
    cska vperiod
    cska vperiod
    15 июля в 17:16
    Тренеру виднее не мешайся под ногами эксперт хренов.
    vm777
    vm777 ответ makkie (раскрыть)
    15 июля в 17:13
    Это слишком сложно для их восприятия)) Для них и игра от обороны одно и тоже, что и автобус)
    КЭТиК
    КЭТиК
    15 июля в 16:50
    А надо бы попробовать.
    LOpp
    LOpp
    15 июля в 16:36
    последние матчи играем Рассказов-Джикия-Жиго+Маслов

    а кто пятый?
    Армейская душа
    Армейская душа
    15 июля в 16:32
    Ну это же фирменный спартаковский!
    Legend 6
    Legend 6
    15 июля в 16:25
    Мы с Тамарой ходим парой.
    Аршавин и Быстров
    Террпсихора
    Террпсихора
    15 июля в 16:25
    Быстров, 10-е место ещё нужно достичь...
    makkie
    makkie
    15 июля в 16:22, ред.
    Быстров не в курсе, что схема 5-3-2 легко трансформируется в 3-5-2 и вместо пяти защитников остаётся всего трое, а латерали убегают в атаку, растягивая фланги?
    Тедеско так и играет, пора бы понять наконец.
    Арбалет
    Арбалет
    15 июля в 16:17, ред.
      For56tas
      For56tas
      15 июля в 16:12
      Командам уровня спартака это самый приемлимый вариант игры.
      oFANATo
      oFANATo
      15 июля в 16:09
      Быстров, спартак не на 10-ом месте, а на 11-ом.
      shlomo
      shlomo
      15 июля в 16:05
      Мне кажется, что присутствует полное несоответствие ожиданий и реальности... Трансферная политика, тренер, тактика игры....... нет ударов, уступают в скорости, нет динамики игровых эпизодов.... Это звучит у всех - и у болел, и у экспертов.... Победы сразу не пойдут, надо в грязи поваляться после поражений... Верить и простить.... Ждать.. Всё придёт... Со временем...
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      15 июля в 15:58
      Про то, что у cпартака будут проблемы говорили, когда запускали VAR. А ведь так оно и оказалось)
      Шишанутый
      Шишанутый
      15 июля в 15:58, ред.
      Можно и в 5 защитников играть и в 6 да хоть вообще 10 человек в своей штрафной поставить и одинокого напа впереди как Челси времен Дрогба если это было бы приносило результат. Но у Спартака ни результата не игры нет.
      Литейный 4
      Литейный 4
      15 июля в 15:54
      Спартак ставит автобус, а там как получится. Вот это тактика Тедеску.
      VAN ARM
      VAN ARM
      15 июля в 15:53
      В 11 оно надежнее)))
      mihaluch
      mihaluch
      15 июля в 15:47
      Не приемлимо лучше в десять
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      15 июля в 15:47
      Здесь он прав
      beefs
      beefs
      15 июля в 15:46
      тебе ли давать советы...
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