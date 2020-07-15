Быстров: «Для „Спартака“ неприемлемо играть в пять защитников»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

Вижу ли я потенциал команды? Я бы хотел видеть «Спартак» в лидирующей группе, а не там, где сейчас команда находится. Все же говорили, что проблемы будут! И до начала сезона, и после трансферной политики. Всё, что говорили, оказалось правдой. «Спартаку» даже нечем ответить. Ответить можно только победами, но этого нет.

Газизов? Федун самый главный, он молодец. А все остальные, кого нанимают, это уже все на их совести. На кого сделает ставку Газизов, на какого тренера? Я не знаю, и какая трансферная политика будет. «Спартак» входит в тройку по трансферам, они не имеют право на десятом месте идти. И конечно, для «Спартака» неприемлемо в пять защитников играть.

От «красно-белых» всегда ждут яркой и атакующей игры. Да, могут быть невзрачные матчи, но играть с командами, которые борются за выживание в пять защитников. О чём тут говорить?

Что же касается Тедеско, то мне какая разница? Сейчас есть люди, которые примут решение. А мы подведём итоги. Сейчас в команде новый человек, зачем я ему буду подсказывать? Они примут сами решение.