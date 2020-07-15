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Сафонов: «„Спартак“ пробил дно при Цорне, Бердыев навёл бы дисциплину»

15 июля 2020, 18:47

Футбольный агент Алексей Сафонов порассуждал о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» экс-наставника «Рубина» Курбана Бердыева

До игры «Спартак» — «Зенит» в Кубке России никаких официальных подтверждений ждать не приходится. Очевидно процентов на 70%, что победитель матча завоюет в итоге трофей. Это шанс для «Спартака» спасти сезон, а для Тедеско – сохранить работу. Что касается Бердыева, то он может оказаться в любой команде из числа серьёзных, где состоится отставка. Это «Сочи», «Локомотив» и, конечно, «Спартак».

«Спартак» пробил дно при Цорне, а Бердыев сильный тренер, способный всё исправить. В «Спартаке» он бы не вылезал с базы. Там есть всё, что он ценит – развернутая клубная система – дубль, «Спартак-2», академия. Он же ещё в «Рубине» мечтал о такой пирамиде. Думается, Бердыев наладил бы всю систему в «Спартаке». Дисциплину бы навёл.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
15 июля в 20:27
У Бердыева однозначно очень много требований к условиям работы, начиная от того, чтобы ему никто не мешал до подбора игроков, ему такие условия не гарантируют, поэтому он туда не пойдет. Да и нужен ли он в Спартаке с его стилем игры?
swift stream
swift stream
15 июля в 19:52
Бердыев любит финансовую дисциплину, а в спартаке одни воры.
sihafazatron
sihafazatron
15 июля в 19:31
А бердыеву можно свинину??
Brigar
Brigar
15 июля в 19:21
Спартак только и делает, что бьется об дно.
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 19:18
Началась реклама тренера.
МиХаХа
МиХаХа
15 июля в 19:18
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 июля в 19:06
    Но ведь была возможность у Бердыева перейти в Спартак, вот только с Федуном договориться не смогли.
    Кто бы не пришел, Федун спокойно работать не даст, ну не хватает у него самого обычного терпения. А это и есть одна из главных причин нестабильности команды.
    Пора Федуну успокоится и дать тренерскому штабу поработать хотя бы сезона 2-3, может что и получится ?
    alexgurzan
    alexgurzan ответ cska vperiod (раскрыть)
    15 июля в 19:02
    Правильно.
    cska vperiod
    cska vperiod ответ alexgurzan (раскрыть)
    15 июля в 18:53
    Последний вопрос и я отстану от Вас, то есть если сейчас я напишу "всё-таки свинья нырнул" это будет норма, правильно Вас понимаю.
    STVA 1
    STVA 1
    15 июля в 18:52
    Бердыев специфичный тренер)
    Legend 6
    Legend 6
    15 июля в 18:51
    Эти агенты со своими неграми уже уморили
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