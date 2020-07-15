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Уткин: «Бердыев мог бы быть очень лакомым куском для „Спартака“»

15 июля 2020, 17:27

Известный блогер и журналист Василий Уткин порассуждал о возможности назначения бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева на пост наставника «Спартака».

Давайте разберём кейс Бердыева. Это человек с определёнными футбольными ценностями. Почему ранее затормозился его приход в «Спартак»? Во многом потому, что за Бердыевым тянулся очень серьёзный багаж – гораздо более серьёзный, чем багаж Аленичева. У него был укомплектованный штаб помощников, у него были люди, которые обслуживали его трансферные интересы и, кстати говоря, делали это очень неплохо. Потому что Бердыев без игроков, которые ему подходят, – это какая-то очень небольшая часть Бердыева. И вот сейчас он фактически распустил свою тренерскую бригаду – некоторые ушли из профессии, некоторые ушли в другие составляющие. Но при этом у Бердыева есть целое поколение футболистов, которые с ним работали и которые могли бы составить его новый штаб. И, вообще говоря, идеи обновляются за время простоя.

Мне кажется, что именно сейчас Бердыев мог бы быть очень и очень лакомым куском, в том числе и для «Спартака». Поскольку это тренер с ценностями и идеологией. Бердыев – это вовсе не выстраиватель какой-то абсолютно непроходимой обороны в первую очередь. Это человек, который играет по средствам. А Газизов – это менеджер, который живёт по средствам. Честно говоря, я думаю, что они в каком-то смысле буквально созданы друг для друга. Так что мне представляется, что на уровне кейса это очень даже интересный момент. Во всяком случае более интересного тренера, говорящего по-русски, для «Спартака» я сейчас абсолютно не вижу. Хотя лучшим вариантом, конечно, является всё равно иностранец. И желательно с Пиренейского полуострова. Там сейчас передовые идеи.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июля в 10:45
ещё Тедеско не спел свою песню !
Верг
Верг ответ Legend 6 (раскрыть)
16 июля в 00:53
Бердыев играет из того с чем ему приходится работать, в чемпионский сезон больше рубина забил только спартак карпина (2 место), рубин тогда с домингесом много забивал, там даже текке из зенита пришел и забивал
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
15 июля в 21:28
Бердыев уже сдулся ! Поздно спохватились ! Но всё равно надо дать Тедеско поработать ! И дело даже не в тренере ,а в составе ! Умяров ,Маслов ,Гапонов - это не про нас !
berda2003
berda2003
15 июля в 20:40
бердыев не пойдёт никогда. этот гастарбайтер в бабках не нуждается, пример сёмина ещё свеж, а райдер выкатит такой, что федун покрутит пальцем у виска...
Рыжая Борода
Рыжая Борода
15 июля в 20:33
Если бы хотели Бердыева, то Цорн продолжал бы работать
nik52
nik52
15 июля в 20:13
Пускай. Бердыев тренерует его самого
дальнобой
дальнобой
15 июля в 20:12
Тедеско в Германии поднял грохнутый клуб Кто считает что это было случайно тот в футболе профан Василий не надо нагнетать на Тедеско он ещё не доработал в Спартаке То что этот парень амбициозен --это точно Арнольдычь не вздумай убирать Тедеско --в следующем сезоне Спартак порвёт всех
Октябрь 1917
Октябрь 1917
15 июля в 20:08
У Федуна свое мнение.
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 19:31
к тебе наверное белка приходила))бред)))
Adonius
Adonius
15 июля в 19:24
А лакомый кусок отобрали Цорн и Тедеско.
ekliziast
ekliziast
15 июля в 19:21
    ДСА
    ДСА
    15 июля в 19:17
    Надо его брать.
    sten312
    sten312
    15 июля в 18:53
    Утопия-туркмен хочет ,чтобы все финансовые потоки шли через него любимого,что для арнольдыча не подходит.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    15 июля в 18:42
    у жирноуткина даже эпитеты-"лакомый кусок"
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 июля в 18:25
    А при чем здесь туркмен ?
    У него одна дорога - Ашхабад.
    Арбалет
    Арбалет
    15 июля в 18:18
    Бердыев не ест свинину.
    311
    311
    15 июля в 18:15
    В Спартаке надолго не задерживаются, деньги попилят и назад!)
    Legend 6
    Legend 6
    15 июля в 18:15
    Давайте не забывать что Бердыев играет от обороны. Подойдёт ли он Спартаку?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    15 июля в 18:13
    Бекиевич не пойдет на живое место в любом клубе. Было бы конечно интересно посмотреть на тренера, который в двух клубах оставил большой след, в Спартаке. Это тот рулевой, который сделает из клуба конкурента Зениту.
    Но есть Тедеско и доверие свое он не исчерпал. И есть Спартак. Большой экзамен для любого тренера и большая ответственность.
    Caniggia
    Caniggia
    15 июля в 18:12
    Было бы интересно, до сих пор ностальгия по бердыевским Ростову и Рубину, наводивших шороху в Европе.
    nubom
    nubom
    15 июля в 18:12
    Смешно охотится за журавлем на подсадную утку...
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    15 июля в 18:04
    Спартак и так автобус играет. )))
    МиХаХа
    МиХаХа
    15 июля в 18:00
    И так свиньи ставят автобус, так Бердыев его удвоит.
    cska vperiod
    cska vperiod
    15 июля в 17:45
    Даже жирная утка даёт советы федуну.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 июля в 17:33
    АФтобус для Спартака!
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