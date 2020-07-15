Широков: «Если „Спартак“ проиграет „Ахмату“, будет совсем беда»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

Если «Спартак» проиграет «Ахмату», будет совсем беда. Им надо выиграть. Им нужны положительные эмоции перед матчем Кубка России. Первые слова Газизова? А что он должен сказать? Что пришел проигрывать? Он говорит то, что нравится болельщикам. Он еще ничего не сделал. Задачи — это наладить внутренние коммуникации в клубе. Плюс это какие-то трансферные решения. Стратегию клуба еще никто не озвучивал. Глушаков заряжен перед матчем со «Спартаком». Но один человек не может повлиять на игру. Конечно, он захочет показать себя. Кто-то встретит его хорошо, а кто-то — плохо. Большая часть фанатов будет его поддерживать.