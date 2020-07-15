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Широков: «Если „Спартак“ проиграет „Ахмату“, будет совсем беда»

15 июля 2020, 16:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

Если «Спартак» проиграет «Ахмату», будет совсем беда. Им надо выиграть. Им нужны положительные эмоции перед матчем Кубка России. Первые слова Газизова? А что он должен сказать? Что пришел проигрывать? Он говорит то, что нравится болельщикам. Он еще ничего не сделал. Задачи — это наладить внутренние коммуникации в клубе. Плюс это какие-то трансферные решения. Стратегию клуба еще никто не озвучивал. Глушаков заряжен перед матчем со «Спартаком». Но один человек не может повлиять на игру. Конечно, он захочет показать себя. Кто-то встретит его хорошо, а кто-то — плохо. Большая часть фанатов будет его поддерживать.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июля в 10:17
Спартак победил крупно и при хорошей игре.
Судья получит низкую оценку.
Жизнь продолжается !
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 19:33
да это будет трудно объяснить))
Заброда
Заброда
15 июля в 19:29
Купят опять матч.
Вова Туземец
Вова Туземец
15 июля в 18:03
Местечковый матч за право участия в переходных матчах.
itujan
itujan
15 июля в 17:25
Беда не приходит одна.
spartak kursk
spartak kursk
15 июля в 17:23
Текущее положение дел доказывает ещё раз,что дело было не в Каррере.
Все беды Спартака в головах....
Шансы на любой исход одинаковы...А комментарии будут зависеть только от результата.Игра отходит на второй план..
Glyba
Glyba
15 июля в 17:19
Больше всех беда будет у Тедески.
drug01
drug01
15 июля в 17:16
Не спешите - будет ничья
cska vperiod
cska vperiod
15 июля в 17:15
Быть беде Рома, быть.
For56tas
For56tas
15 июля в 17:14
Почти всей стране это будет только в радость.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
15 июля в 17:11
Проиграют Ахмату-уволят Газизова.
Делов-то.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
15 июля в 17:07
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 июля в 16:55
    Спартак может и забить на эту игру. ФНЛ не грозит, впереди матч жизни в Питере.
    Так что допускаю, что выйдет полурезервный состав, чтобы в кубковом матче все были свеженькие. Так что от этой игры можно ожидать любой исход.
    Хотелось бы увидеть яркое зрелище с забитыми голами...
    311
    311
    15 июля в 16:47
    Если судьи не тарасовские, то шансов нет!)
    Legend 6
    Legend 6
    15 июля в 16:47, ред.
    А вот и третий аналитик на подходе)))
    Володю и Андрюшу почитали, теперь Рому почитаем)
    Им можно передачу вести, Хрюша, Степаша и Каркуша...
    ДАША Д
    ДАША Д
    15 июля в 16:45
    А вероятность такая существует.
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