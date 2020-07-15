Тарасов: «Мы свою задачу на этот сезон выполнили, сохранили место в РПЛ»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мнением о предстоящем матче своей команды против «Ростова».
Много раз уже играл с «Ростовом», хорошая команда, она будет выполнять свои задачи, мы – свои. В принципе, мы свою задачу на этот сезон выполнили, сохранили место в РПЛ. Это не означает, что мы выйдем недонастроенные, мы хотим выиграть. Чем выше место в таблице мы займем, тем лучше будет для нас. Так что готовимся серьезно.
Напомним, что поединок между «Рубином» и «Ростовом» рассудит Василий Казарцев.
Надо продолжать в том же духе и подниматься в турнирной таблице.
Лишь бы не растащили команду в трансферное окно.
Надо продолжать в том же духе и подниматься в турнирной таблице.
Лишь бы не растащили команду в трансферное окно.