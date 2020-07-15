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Тарасов: «Мы свою задачу на этот сезон выполнили, сохранили место в РПЛ»

15 июля 2020, 14:30
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мнением о предстоящем матче своей команды против «Ростова».

Много раз уже играл с «Ростовом», хорошая команда, она будет выполнять свои задачи, мы – свои. В принципе, мы свою задачу на этот сезон выполнили, сохранили место в РПЛ. Это не означает, что мы выйдем недонастроенные, мы хотим выиграть. Чем выше место в таблице мы займем, тем лучше будет для нас. Так что готовимся серьезно.  

Напомним, что поединок между «Рубином» и «Ростовом» рассудит Василий Казарцев.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июля в 10:34
упал с плеч тяжёлый груз, заставить себя выкладываться будет трудно
ildar_3871
ildar_3871 ответ Sunny. (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля в 19:17
Слуцкий уже наш , он не уедет , заберите Бердыева )
ildar_3871
ildar_3871
15 июля в 15:57
На следующий год будем в тройке!
ДАША Д
ДАША Д
15 июля в 15:31
Как мало нужно для счастья - не вылететь.
Columb
Columb
15 июля в 15:13
Зачем вообще в футбол играть с такими задачами.
sihafazatron
sihafazatron
15 июля в 14:44
Можете уже праздновать))
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 14:43
В последних играх Рубин хорошо смотрится, а ведь осенью на вылет стоял.
Надо продолжать в том же духе и подниматься в турнирной таблице.
Лишь бы не растащили команду в трансферное окно.
shlomo
shlomo
15 июля в 14:40
Офигенно девки пляшут.....а было время Барсу на ее стадионе ставили в "позицию бегущего египтянина"...а теперь скромненько не вылететь в ФНЛ....что вообще в Казане происходит?....Похоже, наверно резервы чести и достоинства закончились.... Не вовремя...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 14:37
Как же низко упал Рубин.
Бедные болельщики...
mihaluch
mihaluch
15 июля в 14:35
Выполнили это не значит не играть.
STVA 1
STVA 1
15 июля в 14:33
Хорошая была задача)))
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