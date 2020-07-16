Зотов — о фонде помощи: «Пока никаких официальных ответов не получали»

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов ( ОПСФ ) Александр Зотов заявил, что пока не знает реакцию клубов на идею создания фонда помощи футболистам и тренерам.

Вчера прочитал, что клубы совещались насчет нашего предложения о фонде помощи футболистам, чьи клубы не выплачивают зарплату в течение нескольких месяцев или обанкротились, не погасив долги перед игроками и тренерами, но не знаю, действительно ли это так.

Мы договаривались, что на обсуждение с клубами нас пригласят, чтобы мы могли рассказать о механизме работы фонда. Завтра состоится комитет профессионального футбола, все узнаю. Пока никаких официальных ответов мы не получали.