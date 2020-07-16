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Ломакин не будет финансировать «Химки»

16 июля 2020, 15:15

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что один из основателей сети магазинов Fix Price, предприниматель Сергей Ломакин не будет заниматься финансированием футбольного клуба «Химки», в настоящее время ведутся поиски нового инвестора.

Ломакин точно не будет [инвестором «Химок»]. Рассматриваем альтернативные варианты. Сегодня-завтра проведем с ними встречи.

Ранее стало известно, что «Химки» определятся с турниром на сезон-2020/21 после полуфинала Кубка.

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cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 17:17
Ломакину предпочитае вложить ворованные в России деньги в швейцарский банк либо в экономику какой-нибудь европейской страны.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
16 июля в 17:07
Это безнадежное дело.
Остапчук 67
Остапчук 67
16 июля в 15:21
За бюджет не стоит содержать.
Слишком большие запросы у игроков и их жен.
shlomo
shlomo
16 июля в 15:20
Только в России всё что НЕ делается - к лучшему......
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
16 июля в 15:16
Это и стоило ожидать.
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