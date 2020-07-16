Ломакин не будет финансировать «Химки»

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16 июля 2020, 15:15

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что один из основателей сети магазинов Fix Price, предприниматель Сергей Ломакин не будет заниматься финансированием футбольного клуба «Химки», в настоящее время ведутся поиски нового инвестора.

Ломакин точно не будет [инвестором «Химок»]. Рассматриваем альтернативные варианты. Сегодня-завтра проведем с ними встречи.

Ранее стало известно, что «Химки» определятся с турниром на сезон-2020/21 после полуфинала Кубка.